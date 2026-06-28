पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार वर्तमान विधानसभा सत्र के दौरान राज्य में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए एक बिल लाने की योजना बना रही है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने साफ किया कि कोड में कुछ भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स (ST) पर लागू नहीं होगा। समिक भट्टाचार्य ने कहा कि UCC को लेकर बीजेपी का स्टैंड साफ है। यह पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो और राजनीतिक वादे का हिस्सा है।

शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में समिक भट्टाचार्य ने लिखा, “यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी का स्टैंड साफ है। यह पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो और राजनीतिक वादे का हिस्सा है। इसमें कोई लुका-छिपी नहीं है, कोई मुखौटा नहीं है। हमें पश्चिम बंगाल में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है क्योंकि कानून की नज़र में सभी नागरिकों के अधिकार और फर्ज़ एक जैसे होंगे। धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ के बजाय शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेना और दूसरे मामले एक यूनिफ़ॉर्म स्ट्रक्चर के तहत होने चाहिए जिससे देश में एकता, संवैधानिक दोहरापन और न्याय मज़बूत होगा।”

अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होगा UCC

समिक भट्टाचार्य ने आगे लिखा, “एक ज़रूरी बात साफ करने की जरूरत है। इस कोड में कुछ भी भारत के संविधान के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 और आर्टिकल 342 के मतलब में किसी भी अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। उनके संवैधानिक अधिकार, प्रैक्टिस, परंपराएं और पीड़ित सुरक्षित रहेंगे। इसलिए UCC पर कन्फ्यूजन पैदा करना गैर-जरूरी है। एक तरफ इसका मकसद सभी नागरिकों के लिए डुअल लॉ है, वहीं दूसरी तरफ, अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी।”

राज्य में विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के हिस्से के तौर पर सत्ता में आने के छह महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का वादा किया था। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार देर शाम विधानसभा में एक बिज़नेस एडवाइज़री (BA) मीटिंग हुई, जिसमें UCC समेत बिलों को पेश करने पर चर्चा हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रपोज़्ड फ्रेमवर्क है जो धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ को सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने को कंट्रोल करने वाले सेक्युलर कानूनों के एक कॉमन सेट से बदलने के लिए है। संविधान के आर्टिकल 44 में निहित, यह जेंडर जस्टिस और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करता है।

बीजेपी पहले ही उत्तराखंड में UCC लागू कर चुकी है और गुजरात में कानून पास कर चुकी है। असम UCC लागू करने वाला तीसरा बीजेपी राज्य बन गया और राज्य में सत्ता में लौटने के बाद पिछले महीने एक बिल पास किया।

पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य उज़मा आलम ने कहा कि UCC लागू करने से माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का उल्लंघन होगा।उन्होंने कहा, “हम भारत के संविधान को मानते हैं। जब आप कह रहे हैं कि UCC सभी की बराबरी के लिए लाया जा रहा है, तो ST को छूट क्यों दी जा रही है। क्या यह सिर्फ़ एक कम्युनिटी और उसकी मान्यताओं को टारगेट करने का तरीका है? भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाने वाला देश है। यह उसे कमज़ोर करने की कोशिश है। हम देखेंगे कि वे क्या कानून ला रहे हैं, कानून में क्या प्रोविज़न हैं और उसी तरह हम कानूनी कदम उठाएंगे।”

आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा, “वे सोमवार को विधानसभा में बिल लाएंगे। मैं बहस में हिस्सा लूंगा और इसका विरोध करूंगा। नई चुनी हुई सरकार को भूखे लोगों को खाना देने, नौकरी देने, स्कूल, कॉलेज और पुलिस में खाली जगह भरने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बजाय वे यह सब कर रहे हैं। यह असली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए है।”

महुआ मोइत्रा ने किया विरोध

इस मुद्दे पर बोलते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, “UCC पर हमारा स्टैंड बहुत साफ है। क्या इसे सच में लोगों की भलाई के लिए लाया जा रहा है? हमारा मानना है कि इसका एकमात्र मकसद धार्मिक ध्रुवीकरण को मजबूत करना है। जब भी UCC पर चर्चा होती है, तो लोगों को याद रखना चाहिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर में, हमारे पास पहले से ही एक जैसा कानूनी ढांचा है। अगर कोई जुर्म करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं। भारत विविधता में एकता वाला देश है, और इसे एक ही नज़र से नहीं देखा जा सकता।”

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