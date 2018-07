बंगाल के फेमस टीवी एक्टर संजय मुखर्जी जिन्हें जॉय मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखर्जी के ऊपर एक एक्ट्रेस का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक एक्टर मुखर्जी ने 32 वर्षीय एक्ट्रेस का पीछा किया था। दरअसल, 32 वर्षीय एक्ट्रेस जब शुक्रवार की शाम को जिम करके अपने घर लौट रही थीं, तब मुखर्जी उनकी कार का पीछा कर रहे थे। जब एक्ट्रेस की कार दक्षिणी एवेन्यू तक पहुंची, तब एक्टर अपनी कार आगे लेकर निकल गया और एक्ट्रेस का रास्ता रोकने की कोशिश की। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा मुखर्जी ने एक्ट्रेस के साथ कार में मौजूद उसके एक असिस्टेंट के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की।

पुलिस ने फिलहाल मुखर्जी की उस कार को सीज कर दिया है, जिससे वह एक्ट्रेस का पीछा कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने आईपीसी की धारा 506, 341, 509 और 279 के तहत जॉय मुखर्जी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि बाद में जब मुखर्जी को शनिवार को कोर्ट के सामने पेश किया गया, तब वहां से उन्हें 500 रुपये के व्यक्तिगत जमानत बांड पर जमानत मिल गई।

Kolkata: Police arrested Bengali actor Joy Mukherjee yesterday, on charges of assaulting actress Sayantika Banerjee. Mukherjee has been produced before Alipore court today. #WestBengal pic.twitter.com/XR6TlVe8W6

— ANI (@ANI) July 7, 2018