प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर जा रहे लाभार्थियों की बस पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया है। इस बस में वे लोग सवार थे जिन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ मिल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाभार्थियों की इस बस बदमाशों ने जोधपुर में फायरिंग की, इस फायरिंग में करीब तीन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए फिलहास अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी जैसलमेर से जयपुर जा रहे थे। रास्ते में कुछ देर के लिए उनकी बस रुकी, उसी दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया।

इंडिया टुडे के मुताबिक यह घटना पीएम मोदी के जयपुर पहुंचने से कुछ देर पहले ही हुई। पीएम मोदी के कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही 12 योजनाओं का लाभ उठाने वाले करीब 2.5 लाख लोगों के एकत्रित होने की संभावना है। राज्य सरकार ने जयपुर के अमरूदों के बाग स्टेडियम में राज्य के विभिन्न इलाकों से लाभार्थियों को लाने के लिए करीब 5,579 बसों की व्यवस्था की है।

