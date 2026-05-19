मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही नायलॉन की उस बेल्ट को लेकर है जिसे पुलिस ने घटनास्थल से बरामद करने का दावा किया है। कहा गया है कि इस बेल्ट का इस्तेमाल फांसी में किया गया था।

ट्विशा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने पति समर्थ सिंह के घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थीं। ट्विशा और समर्थ सिंह की दिसंबर 2025 में शादी हुई थी। शादी के पांच महीने के अंदर ही ट्विशा की मौत हो गई। 33 साल की ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थीं।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या है?

AIIMS भोपाल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारी ने पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल बोर्ड को यह बेल्ट नहीं दिखाई। इस वजह से डॉक्टर फांसी में इस्तेमाल किए गए सामान और ट्विशा की गर्दन पर मिले निशानों को आपस में नहीं जोड़ सके।

डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के दौरान ट्विशा की गर्दन पर दो समानांतर निशान देखे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच अधिकारी ने पोस्टमार्टम के समय घटनास्थल से बरामद नायलॉन बेल्ट को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि फांसी लगाने के कारण ट्विशा की मौत हुई थी। शरीर के कई अन्य हिस्सों पर मौत से पहले की कई चोट मिली हैं।

फिर से पोस्टमॉर्टम की मांग

ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया है कि पोस्टमॉर्टम के दौरान नायलॉन बेल्ट को डॉक्टर्स के सामने पेश न करने से मामला कमजोर हो गया और फॉरेंसिक जांच पर सवाल उठे हैं। ट्विशा के परिवार ने AIIMS दिल्ली में फिर से पोस्टमॉर्टम कराने और मध्य प्रदेश से बाहर इस मामले की जांच की मांग की है।

परिवार का कहना है कि ट्विशा के ससुराल का प्रभावशाली कानूनी बैकग्राउंड है और इससे जांच पर असर पड़ सकता है। परिवार ने मामले की CBI जांच की भी मांग की है।

एसीपी ने स्वीकार की गलती

इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) का नेतृत्व कर रहे मिसरोद के एसीपी रजनीश कश्यप ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल से बेल्ट जब्त की गई थी लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान उसे जमा नहीं किया गया। कश्यप ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि यह गलती कैसे हुई और जांच में जो कुछ सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एसआईटी के इंस्पेक्टर सुनील दुबे ने सबसे पहले इस मामले की जांच शुरू की थी। उन्होंने Indian Express को बताया, “हमें AIIMS भोपाल से पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है। जब तक हम AIIMS पहुंचे, तब हमें पता चला कि जिस बेल्ट का इस्तेमाल फांसी लगाने में हुआ था, उसका जिक्र शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में नहीं था।”

इंस्पेक्टर दुबे ने बताया कि पुलिस टीम घर गई और क्राइम सीन की जांच की, जहां से एक्सरसाइज बैंड बरामद हुआ। इस बैंड का इस्तेमाल कथित तौर पर फांसी लगाने में किया गया था। उन्होंने बताया कि तब तक AIIMS में पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका था।

समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

दुबे ने बताया कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह को ढूंढने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। समर्थ सिंह के दो मोबाइल फोन बंद हैं। समर्थ का पासपोर्ट रद्द करने की मांग भी पुलिस ने की है। समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है।

ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने दहेज को लेकर हत्या किए जाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सास ने कहा है कि उनके परिवार की ओर से ट्विशा को उसकी जरूरतों के लिए 5000 से लेकर 50000 रुपये तक दिए जाते थे।

‘मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी’

33 साल की ट्विशा शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ गया है। ट्विशा के परिजन उसके शव का दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े हैं। ट्विशा मिस पुणे रह चुकी थीं और उसने नोएडा से एमबीए किया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।