बिहार के बेगूसराय जिले में बुधवार को बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने स्थानीय कांग्रेस नेता कुमार गौरव के वाहन पर कम से कम छह गोलियां चलाईं, हालांकि वह बाल-बाल बच गए। घटना बुधवार पूर्वाह्न करीब 11:50 बजे जिले के जीरो माइल आउटपोस्ट क्षेत्र के पपरौर गांव में हुई।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता गौरव करीब 11:50 बजे पपरौर कब्रिस्तान के पास स्थित एक भूखंड पर गए थे, इसी दौरान हमलावरों ने उनकी एसयूवी पर गोलीबारी कर दी। हालांकि, वह इस हमले में बाल-बाल बच गए। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी मुख्यालय) निखिल कुमार ने बताया कि घटनास्थल से छह गोलियां चलने के साक्ष्य मिले हैं।

डीएसपी ने क्या दी जानकारी

उन्होंने कहा, “गौरव सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। मामले की गहन जांच की जा रही है और कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हमलावरों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।” डीएसपी ने बताया कि घटनास्थल पर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने जांच की है । हमले के संभावित कारण के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है।

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उन्होंने कहा कि मामले के संबंध में अधिक तथ्य सामने आने के बाद ही हमले के कारणों का पता चल सकेगा। घटना की सूचना मिलने पर सदर डीएसपी-द्वितीय कुमारी दुर्गा शक्ति और जीरो माइल आउटपोस्ट प्रभारी मनीष कुमार समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के बाद वाहन पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। मामले में जीरो माइल पुलिस चौकी में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंगलवार को कहा था कि यदि किसी ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षिका को भगवा साड़ी पहनने से रोकने के आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी या संस्थान का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द कर देगी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…