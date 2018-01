कर्नाटक में विधानसभा चुनाव समीप आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने गायों की सुरक्षा के लिए अष्टयाम यज्ञ कराने का फैसला किया है। एक दिन तक चलने वाले इस यज्ञ का आयोजन 2 फरवरी को राजधानी बेंगलुरु में किया जाएगा। भाजपा के इस फैसले पर लोगों ने तल्ख प्रतिक्रियाएं दी हैं। अनिमेष चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, ‘बेहतरीन…कर्नाटक भी उत्तर प्रदेश के रास्ते पर चल पड़ा है? उम्मीद है कि कर्नाटक की जनता ज्यादा समझदार होगी।’ डॉक्टर कीर्ति ने लिखा, ‘पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में बीफ खूब भाता है पर गाय इनकी माता है!’ अनुराग ने ट्वीट किया, ‘हिंदू सुरक्षा सेल भी बना दो यार। मुझे लगता है हम हिंदुओं को इसकी जरूरत है।’ एक अन्य व्यक्ति ने ट्वीट किया, ‘हमें जनता को भाजपा से बचाने वाले सेल की जरूरत है।’ तौसीफ राथर ने लिखा, ‘गायों की सुरक्षा, लेकिन लड़कियों के लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। बलात्कार की घटनाएं हर दिन बढ़ रही हैं।’ मैथ्यू जोस ने लिखा, ‘गायों के लिए अच्छे दिन…इंसानों के लिए नहीं।’ मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने बीफ खाने के सवाल पर कहा था कि सरकार किसी को यह नहीं बताएगी कि वह क्या खाए और क्या पहने। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए अप्रैल-मई में चुनाव होने की संभावना है।

Cow Protection Cell of Karnataka BJP to organize a 24 hour cow protection Ashtayama Yagna starting February 2 in Bengaluru pic.twitter.com/lP9egNvojg

— ANI (@ANI) January 30, 2018