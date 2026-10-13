CJP के विरोध प्रदर्शनों में शामिल दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए कम से कम तीन लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके साथ बसों में भरकर हिरासत केंद्रों में ले जाए गए अन्य लोगों को वहां पीटा गया। इन केंद्रों को अस्थायी तौर पर बनाया गया था। मेडिकल रिकॉर्ड में चोटों का जिक्र है। इनमें शरीर पर नील पड़ने और खरोंच आने से लेकर एक व्यक्ति की दाहिनी कोहनी में फ्रैक्चर तक शामिल है।

रविवार शाम बिहार के किशनगंज निवासी 36 वर्षीय निहाल आलम अपनी बहन से मिलने बवाना गए थे। उन्हें लगा था कि CJP का प्रदर्शन शनिवार को खत्म हो गया है। इसलिए वह मेट्रो से जनपथ पहुंचे और कपड़े खरीदने के लिए कनॉट प्लेस की ओर पैदल जाने लगे।

हालांकि, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और अन्य लोगों के साथ द्वारका के पंडवाला खुर्द स्थित एक सामुदायिक केंद्र में बनाए गए हिरासत केंद्र में ले गई।

पुलिस पर क्या-क्या आरोप?

आलम का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने लोहे की सलाखों वाली विभाजन पट्टियों से लैस बस के अंदर हिरासत में लिए गए लोगों को डंडों से पीटा। उन्होंने कहा, ”मैंने पुलिसकर्मियों को बताया कि मेरे दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी।”

एक सरकारी अस्पताल के मेडिकल-लीगल सर्टिफिकेट (MLC) में दर्ज है कि दाहिनी कोहनी का एक्स-रे कराने के बाद उनके रेडियल हेड में फ्रैक्चर पाया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक, डॉक्टर ने हड्डियों और जोड़ की स्थिति का आकलन करने के लिए आगे की जांच कराने की सलाह भी दी।

आलम ने बताया कि शाम करीब 5 बजे उन्हें एक रोडवेज बस में बैठाकर ले जाया गया। करीब एक घंटे बाद उन्हें जनपथ लाया गया। वहां कुछ समय तक हिरासत में रखने के बाद उन्हें ऐसी जगह ले जाया गया जिसे उन्होंने जेल की कोठरियों जैसा बताया। हिरासत केंद्र पहुंचने के बाद उन्होंने प्राथमिक उपचार मांगा। लेकिन एक घंटे से ज्यादा समय बीतने पर उन्हें इंजेक्शन और दर्द की दवा दी गई।

आलम ने कहा, ”राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल के डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरे दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से में फ्रैक्चर है और इसमें रॉड डालनी पड़ेगी। इस पर 20000 रुपये खर्च होंगे।” आलम अपने गांव में खाने-पीने की दुकान चलाते हैं। वह सोमवार तड़के घर लौटे और उन्होंने कहा कि इलाज के लिए परिवार से पैसे मांगेंगे।

कानून की पढ़ाई कर चुके 30 वर्षीय शोधकर्ता अर्जुन उन्नीकृष्णन को भी पंडवाला खुर्द के सामुदायिक केंद्र ले जाया गया था। उन्होंने भी पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया।

उन्नीकृष्णन के मुताबिक, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को शरीर पर कई जगह मारा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनकी ‘छाती और पीठ पर लात मारी और निजी अंगों पर भी चोट पहुंचाई।’ उन्होंने कहा कि जगह कम होने के कारण हिरासत में लिए गए लोगों के पास बचने की गुंजाइश भी नहीं थी। उन्नीकृष्णन ने बताया कि उनके चेहरे, छाती और पीठ पर चोटें आईं।

MLC में दर्ज मारपीट का रिकॉर्ड

उन्होंने कहा, ”रिहा होते ही मैं सीधे अस्पताल गया ताकि मेडिकल-लीगल सर्टिफिकेट (MLC) बनवा सकूं। मैं अपने साथ हुई मारपीट का लिखित सबूत रखना चाहता था।”

उनके MLC में दर्ज है कि शाम 4:15 बजे राजीव चौक के पास अज्ञात पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक, उन्हें दवाएं और दर्द निवारक गोलियां दी गईं।

थाने में हिरासत में रखे गए लोगों ने भी पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली के 26 वर्षीय वकील फिदाल टॉम को शनिवार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। उनका आरोप है कि मैदानगढ़ी थाने के तहत आने वाली संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में पुलिसकर्मियों ने उनकी पिटाई की। टॉम ने बताया कि पुलिस ने उन्हें दूसरे लोगों के साथ वहां रखा और रविवार तड़के करीब 2 बजे रिहा किया।

मालवीय नगर के मदन मोहन अस्पताल में 11 अक्टूबर की सुबह तैयार किए गए उनके मेडिकल-लीगल सर्टिफिकेट (MLC) में कई चोटों का जिक्र है। इनमें चेहरे के बाईं ओर सूजन, बाईं आंख के ऊपर खरोंच, दोनों हाथों पर चोट और पीठ पर कई जगह नील और खरोंच शामिल हैं।

MLC के मुताबिक, ये चोटें किसी सख्त वस्तु से कई बार किए गए हमले के कारण लगी हो सकती हैं।

पुलिसकर्मियों ने क्या-कुछ किया?

टॉम ने बताया कि उन्हें 10 अक्टूबर को दोपहर करीब 2 बजे INA से हिरासत में लिया गया और एक घंटे बाद संजय कॉलोनी पुलिस चौकी ले जाया गया। उनका आरोप है कि शाम करीब 6 बजे एक छात्र संगठन AISA का छात्र दूसरे हिरासत में लिए गए लोगों से लोकतांत्रिक अधिकारों पर बात कर रहा था। इससे पुलिसकर्मी नाराज हो गए।

टॉम के मुताबिक, एक कमरे में करीब 20 छात्रों को रखा गया था और सादे कपड़ों में मौजूद एक व्यक्ति उनकी पिटाई कर रहा था।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वर्दी में नहीं होने के बावजूद वह लोगों को क्यों पीट रहा है, तो वह उन्हें घसीटकर एक छोटे से बाथरूम में ले गया। टॉम का दावा है कि वहां करीब 10 पुलिसकर्मियों ने उन्हें लाठियों से पीटा।

टॉम ने बताया कि उन्होंने खुद को वकालत करने वाला वकील बताया और बार एसोसिएशन का पहचान पत्र दिखाया। उन्होंने यह भी बताया कि 9 अक्टूबर को वह वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ अदालत में पेश हुए थे। उनके मुताबिक, ये बातें बताने के बाद मारपीट बंद हुई।

इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”हमें इन आरोपों के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, शिकायत मिलने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।”