BBC Documentary की स्क्रीनिंग करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 छात्रों को होगी सजा, जांच कमेटी ने की सिफारिश

27 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन (बीएएसएफ) जैसे छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था।

BBC Documentary की स्क्रीनिंग करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 छात्रों के खिलाफ होगी कार्रवाई (प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने के लिए 8 छात्रों के खिलाफ सजा की सिफारिश की गई है। 28 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस मामले में एक कमेटी गठित की थी, जिसने 8 छात्रों के खिलाफ सजा की सिफारिश की है। इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा कांड में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को कथित रूप से दर्शाया गया है। कमेटी ने 2 छात्रों के लिए बड़ी सजा और बाकी के लिए छोटी सजा की सिफारिश की है। 27 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन (बीएएसएफ) जैसे छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर रजनी एब्बी कमेटी की अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, “एक समिति के रूप में हमने आठ छात्रों के लिए सजा की सिफारिश की थी। दो के लिए बड़ी सजा और छह के लिए छोटी सजा। लेकिन अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया है। इन सभी छात्रों को प्राथमिकी में नामित किया गया था और स्क्रीनिंग के दौरान उन्हें हिरासत में भी लिया गया थाथा। सभी को प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा भी बुलाया गया। स्क्रीनिंग का आयोजन करने में भाग लेने के कारण दो छात्रों को एक साल के लिए विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इनमें मानव विज्ञान विभाग में पीएचडी स्कॉलर और एनएसयूआई के नेता लोकेश चुघ शामिल भी हैं। चुघ ने कहा, “डीयू का कहना है कि मैंने एक प्रतिबंधित वीडियो दिखाया है। यह वीडियो भारत सरकार द्वारा ब्लॉक नहीं किया गया था, इसे आईटी मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किया गया है … मैं NSUI के मीडिया को हैंडल करता हूं। मुझे मीडिया द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर एनएसयूआई के विचारों को विरोध के रूप में रखने के लिए बुलाया गया था। मैं विरोध में शामिल नहीं था। मुझे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया, न ही प्राथमिकी में मेरा नाम है।” 10 मार्च को डीयू द्वारा चुघ को जारी ज्ञापन में कहा गया है, “समिति की सिफारिश के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने उपरोक्त अनुशासनहीनता (प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने में भागीदारी) का संज्ञान लेते हुए लोकेश चुघ को एक साल के लिए किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभागीय परीक्षाओं में भाग लेने से रोकने का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।” डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा, “पहचान किए गए अन्य छह छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाना बाकी है।”

