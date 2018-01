बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर पांच की एक पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को भीषण आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई तो वहीं तीन लोग बुरी तरह झुलस गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और फैक्ट्री के मालिक मनोज जैन को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी मेयर फैक्ट्री के लाइसेंस से जुड़ी कुछ बात कहते हुए दिख रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बवाना फैक्ट्री में आग लगने के बाद घटनास्थल पहुंचीं बीजेपी नेता और उत्तरी दिल्ली की मेयर प्रीति अग्रवाल को उनके दो सहयोगियों से यह कहते हुए सुना गया कि, ‘इस फैक्ट्री की लाइसेंसिंग हमारे पास है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते।’ उनके द्वारा बोली गई यह बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

वहीं जब प्रीति द्वारा बोली गई बात के बारे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से सवाल किया गया तब वह मेयर का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा, ‘प्रीति अग्रवाल ने यह कहा कि यह फैक्ट्री किसके अंतर्गत आती है। उन्होंने फुसफुसाकर यह बात कही, केवल ‘ये फैक्ट्री’ सुनाई दिया। लोग यहां फेक वीडियो को वायरल करके बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने इसे रीट्वीट किया, उन्हें इस तरह की राजनीति करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।”

#WATCH: In the aftermath of Bawana factory fire, BJP leader & North Delhi Municipal Corporation Mayor Preeti Aggarwal caught on cam telling her aide, 'iss factory ki licensing hamare paas hai isliye hum kuch nahi bol sakte.' The incident has claimed 17 lives. #Delhi pic.twitter.com/zXfVjNADl2 — ANI (@ANI) January 21, 2018

Preeti Aggarwal asked whom does the factory come under, it's murmuring, only 'ye factory' is clear. Ppl are trying to make that fake video viral at a sad time just to blame BJP. CM re tweeted it, he must apologise for such low-level politics in time of despair: Manoj Tiwari, BJP pic.twitter.com/PSmaeEyb5t — ANI (@ANI) January 21, 2018

वहीं इस पर प्रीति अग्रवाल ने भी बाद में बयान दिया और कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ इस फैक्ट्री के संबंध में कुछ जानकारी ले रही थीं। उन्होंने कहा, ‘सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे मुख्यमंत्री ने भी रीट्वीट किया है। मैं केवल अपने सहयोगियों से कुछ जानकारी ले रही थी और मैंने कहा था कि इस दुखद घटना पर कुछ भी कहना इस समय सही नहीं होगा। यह ओद्योगिक एरिया डीएसआईडीसी के तहत आता है और दिल्ली सरकार ने भूमि आवंटन किया था। उन्हें कम से कम यह देखना था कि उस जगह पर क्या काम किया जा रहा था। क्या किसी फेक वीडियो को वायरल करके लोगों को कन्फ्यूज करना सही है? यह काफी निंदनीय है और मैं केजरीवाल जी से उम्मीद करती हूं कि इसके लिए वह माफी मांगें।’

This industrial area is under DSIDC & land allotment has been done by Delhi government. They should at least see what work is being done there. Is making a fake video viral & confusing public is fair? It's condemnable & I expect Arvind Kejriwal Ji to apologise: Preeti Aggarwal pic.twitter.com/IYhcNsr9Nu — ANI (@ANI) January 21, 2018

फैक्ट्री में आग लगने की खबर दिल्ली अग्निशामक विभाग और पुलिस उपायुक्त को शाम 6.20 बजे मिली। खबर मिलने के तुरंत बाद ही अग्निशमन के कर्माचारी और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि मृतकों के शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि इनकी पहचान करने में काफी दिक्कतर हो रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस घटना पर शोक व्यक्त किया है।

पुलिस उपायुक्त के मुताबिक सेक्टर पांच में एफ-83 की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के साथ ही वहां अफरातफरी मच गई। हादसे में 17 मजदूरों की मौत हो गई और मरने वालों में दस महिलाएं थीं। जिन मजदूरों की मौत हुई है उनमें से कुछ नाबालिग लड़कियां भी बताई जा रही हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में करीब 50 मजदूर काम कर रहे थे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App