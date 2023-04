Bathinda Military Station: बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 की मौत, सील किया गया इलाका

हेड क्वार्टर ने बताया कि सुबह 4 बजकर 35 मिनट पर बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है।

बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में तड़के सुबह हुई फायरिंग (प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

