उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ दिनों पहले 35 महिलाओं ने निकाह हलाला और तीन तलाक के खिलाफ सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की थी। इन महिलाओं में शामिल एक महिला ऐसी भी थी, जिसकी आपबीती ने हर किसी को चौंका दिया था। बरेली की इस महिला के साथ उसके पति ने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पीड़िता को निकाह हलाला के तहत अपने ससुर के साथ सोने पर मजबूर किया गया था। इतना ही नहीं पीड़िता के ऊपर देवर के साथ सोने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था।

दरअसल, पीड़िता के पति ने साल 2011 में उसे तीन तलाक दे दिया था। उसके बाद पीड़िता के पति ने उससे दोबारा शादी करनी चाही, लेकिन ऐसा करने से पहले पीड़िता को निकाह हलाला का सामना करना था, इसलिए उसके पति ने उसका निकाह अपने पिता यानी पीड़िता के ससुर से करा दिया। हलाला के बाद पीड़िता के पति ने एक बार फिर उससे निकाह कर लिया और दोनों साथ में रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ और पीड़िता के पति ने 2017 में उसे एक बार फिर तलाक दे दिया। बात यहीं पर नहीं खत्म हुई, बरेली की इस पीड़िता के पति ने एक बार फिर उसके ऊपर हलाला का दबाव बनाया और इस बार देवर के साथ सोने की बात कही, लेकिन पीड़िता इस बार तैयार नहीं हुई और उसने विरोध के स्वर ऊंचे कर दिए।

Horror story of Sabina from Bareilly who was forced to have Nikah Halala twice, once with her father-in-law & again with her brother-in-law. Imagine a woman having to sleep with 3 men under the same roof! Congress is opposing a law to ban the regressive practice of Triple Talaq. pic.twitter.com/8BxISrOUjR

