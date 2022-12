Bareilly: बरेली के सरकारी स्कूल में कराई जा रही थी ‘मेरे अल्लाह…’ प्रार्थना, प्रिंसिपल सस्पेंड

Bareilly Govt School: वायरल क्लिप में बच्चों को “मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको” गाते हुए सुना जा सकता है।

प्राइमरी स्कूल (Photo Source- प्रतीकात्मक तस्वीर/ Indian express)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram