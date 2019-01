करीबन हर दिन होने वाली आतंकवाद की घटनाओं से देश परेशान है। ऐसे में एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि हिजबुल के गढ़ के रूप में कुख्यात बारामूला को आतंकवाद से मुक्ति मिल गई है। बता दें कि बारामूला को कश्मीर का पहला ऐसा जिला घोषित किया गया है जहां अब एक भी आतंकी मौजूद नहीं है। जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात की जानकारी दी।

बारामूला हुआ आतंकी मुक्त: जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि कल (बुधवार) बारामूला में हुई मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मार गिराया है। जिसके बाद आज की तारीख में बारामूला को कश्मीर का पहला ऐसा जिला घोषित किया गया है जहां अब एक भी आतंकी मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि साफियाबाद इलाके में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में आतंकियों को मार गिराया था। वहीं आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे।

Jammu and Kashmir DGP Dilbagh Singh: Yesterday's operation in Baramulla district in which 3 militants were killed makes Baramulla the first district of Kashmir with no surviving militant, as on date. (file pic) pic.twitter.com/dhU1B1r0CC

