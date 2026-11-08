रविवार को श्रीनगर के लाल चौक इलाके में एक बैनर लगाया गया है। बैनर में सुरक्षा बलों द्वारा वांछित चार आतंकवादियों के ठिकानों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

प्रताप पार्क की दीवार पर सुबह यह फ्लेक्स बैनर लटका मिला। इसमें जिन चार आतंकवादियों के बारे में जानकारी मांगी गई है, उनमें मोहम्मद लतीफ भट भी शामिल है। भट इस साल जुलाई में अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल था।

अन्य आतंकवादियों में बिलाल अहमद मीर, मोहम्मद उमर मीर और आबिद कय्यूम लोन शामिल हैं। ये सभी आतंकवादी बारामूला जिले के रहने वाले हैं।

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले का रहने वाला मोहम्मद लतीफ भट कश्मीर घाटी में सक्रिय है जबकि बाकी तीन आतंकवादी फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।

जानकारी देने पर मिलेगा ईनाम

बैनर पर लिखा है, “जो कोई भी इन आतंकवादियों की गतिविधियों या मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय जानकारी दे सकता है, वह आगे आए। जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और सही जानकारी देने पर अच्छा इनाम भी दिया जाएगा।”

चार ड्रग तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और चरस बरामद

रविवार को पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग और कुपवाड़ा जिलों में चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हेरोइन और चरस बरामद की। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग और हंदवाड़ा (कुपवाड़ा) में चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से नशीले पदार्थ बरामद किए।”

प्रवक्ता ने बताया कि मट्टन पुलिस स्टेशन की एक टीम ने अनंतनाग के गोपालपोरा क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका और उस पर सवार दो लोगों के पास से 14 ग्राम हेरोइन बरामद की। उन्होंने बताया कि इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान उबैद अहमद खान और यावर सुल्तान के रूप में हुई है।

एक अन्य घटना में संगम पुलिस पोस्ट की एक टीम ने संगम चौक पर नाका चेकिंग के दौरान जम्मू से श्रीनगर जा रहे एक वाहन को रोका। इस वाहन को श्रीनगर के लाल चौक का रहने वाला वसीम बशीर भट चला रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 6.15 ग्राम चरस बरामद की गई।

हंदवाड़ा में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से चरस जैसा पदार्थ बरामद किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद अशरफ भट के रूप में हुई है।

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जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने 1992 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी अटल डुलू को एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया। अटल डुलू 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।