जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत चुके हैं। शुरुआती रुझानों में बढ़त मिलने के साथ ही जन सुराज के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पार्टी मुख्यालय और मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और मिठाइयां बांटीं।
इसी बीच प्रशांत किशोर की पत्नी डॉ. जाह्नवी दास की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने बांकीपुर और बिहार की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह जनसमर्थन प्रशांत किशोर की कड़ी मेहनत का परिणाम है।
क्या बोलीं डॉ. जाह्नवी दास?
प्रशांत किशोर की पत्नी डॉ. जाह्नवी दास ने कहा, “मैं बांकीपुर और बिहार की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं। मैं बहुत खुश हूं। प्रशांत किशोर ने इस जीत के लिए बहुत मेहनत की है।” उनके इस बयान को जन सुराज कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ स्वागत किया। सोशल मीडिया पर भी उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
जन सुराज कार्यालय में जश्न
जैसे-जैसे मतगणना में प्रशांत किशोर की बढ़त बढ़ती गई, जन सुराज पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल बन गया। समर्थक स्थानीय गीतों पर नाचते नजर आए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की।
पहले चुनाव में शानदार प्रदर्शन
यह विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर का पहला चुनावी मुकाबला है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में देशभर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर ने पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरकर मजबूत प्रदर्शन किया है। उनकी बढ़त को जन सुराज अभियान के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।
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सोमवार को कई राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा के खिलाफ अपनी बढ़त मजबूत कर ली है। प्रशांत किशोर के पहले चुनाव में शानदार प्रदर्शन के पांच फैक्टर्स ये हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।