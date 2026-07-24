बिहार की राजनीति में इन दिनों बांकीपुर उपचुनाव चर्चा में बनी हुई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके खुद इस सीट पर अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। उन्हें एनडीए की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा चुनौती देंगे।
लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पीके का खुलकर समर्थन किया है।
इंद्र देव भी चाहते हैं न्याय हो- तेज प्रताप
तेज प्रताप यादव ने कहा, “जैसे ही मैंने प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दिया, वैसे ही लबालब कर बारिश होने लगी। ऐसा लगता है कि भगवान इंद्र भी चाहते हैं कि न्याय हो और बांकीपुर में सही शख्स जीते। सही उम्मीदवार चुना जाना चाहिए, खासकर बांकीपुर में।”
आगे तेज प्रताप ने कहा, वहां RJD ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है ऐसे में हम चाहेंगे कि राजद की रेखा गुप्ता भी उन्हें समर्थन दें। वे खुद देख सकते हैं कि वह किस तरह के उम्मीदवार हैं।”
भाजप डरी हुई है- प्रशांत किशोर
इधर प्रशांत किशोर ने भी भाजपा को लेकर दावा किया कि भाजपा उनसे डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह चरित्र है कि जब ये चुनाव लड़ते तो विरोधियों को डराने की कोशिश रहती है लेकिन इस बार बांकीपुर में उल्टा हो रहा है, एक अदने से आदमी प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहा है और पूरी भाजपा राज्य और दिल्ली की सब डर गए हैं। सैकड़ों मंत्री, सांसद विधायक सब घर-घर जा रहे हैं और लोगों से हाथ जोड़ रहे, पैसे दे रहे, डरा रहे हैं और कह रहे कि किसी भी तरह इस बार इज्जत बचा लीजिए। लेकिन 30 जुलाई को जब चुनाव होंगे तो परिणाम के दिन देखिएगा जो लोग उनका दिल रख रहे वह भी उन्हें वोट नहीं देंगे।
तेज प्रताप की उम्मीदवार का हुआ था नामांकन खारिज
जानकारी दे दें कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तेज प्रताप की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था लेकिन उनका नामांकन खारिज हो गया। जेजेपी ने वीणा मानवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। जिन्हें हाल में ही बिहार पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। आरजेडी ने भी इस सीट पर रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है।
यह सीट नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कारण उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और फिर नीरज कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान किया गया।
कब होगा चुनाव?
बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होगा जबकि मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी।
यह भी पढ़ें: ‘CJP या BJP नहीं, यह छात्रों के अधिकारों की लड़ाई है’: NEET विवाद पर देशभर में उबाल, कई राज्यों में प्रदर्शन, सैकड़ों हिरासत में
NEET पेपर लीक और सोमवार को नई दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को भी देश के हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। मुंबई में छोटे-छोटे प्रदर्शन हुए, बिहार के कई जिलों में मार्च निकाले गए, हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में छात्रों ने भूख हड़ताल की जबकि तमिलनाडु में NEET को पूरी तरह खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें