बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए 30 जुलाई 2026 को मतदान हुआ था। 3 अगस्त यानि सोमवार को नतीजे आएंगे। बांकीपुर में बीजेपी का मुकाबला जेडीयू और प्रशांत किशोर की जन सुराज से था। हालांकि चुनाव के दिन कुछ अलग ही नजारा दिखा। सुबह 7 बजे रोहित (नाम बदला हुआ) पहले से ही बांकीपुर की सड़कों पर थे। उनका दिन शायद ही कभी सुबह 2 बजे से पहले खत्म होता था, जब फाइनल बूथ रिपोर्ट जमा हो जाती थीहै और आम तौर पर जन सुराज पार्टी (JSP) के चीफ प्रशांत किशोर की अध्यक्षता में एक रिव्यू मीटिंग खत्म हो जाती थी।

कुछ किलोमीटर दूर बीजेपी कार्यकर्ता राहुल पांडे एक अलग रूटीन फॉलो करते थे लेकिन उतने ही लंबे समय तक काम करते थे। वह अपना दिन मीटिंग ऑर्गनाइज़ करने, सीनियर नेताओं के साथ कोऑर्डिनेट करने, घर-घर जाने और यह पक्का करने में बिताते हैं कि हर तय बूथ कवर हो।

कैसा रहा बीजेपी और जन सुराज का प्रचार अभियान?

दोनों कैंप ने 30 जुलाई के उपचुनावों को अलग-अलग तरीके से देखा, लेकिन अपने-अपने उम्मीदवारों (JSP के प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा) की जीत पक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। असली मुकाबला सिर्फ कैंपेन के स्टेज तक ही सीमित नहीं था। यह सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, कंसल्टेंट्स और वॉलंटियर्स ने लड़ा, जिन्होंने वोटर्स को मनाने, ऑर्गनाइज़ करने और मोबिलाइज करने में हफ्तों बिताए। कई लोगों के लिए यह सिर्फ़ एक उपचुनाव से कहीं ज़्यादा था। वे प्रशांत किशोर के लिए या तो काम कर रहे थे या उनके ख़िलाफ।

जन सुराज के लिए महत्वपूर्ण चुनाव

प्रशांत किशोर के लिए यह पहला टेस्ट था कि क्या उन्होंने अपनी राज्यव्यापी पदयात्रा के जरिए जो संगठन बनाया है, वह उनके संगठन को एक चुनावी ताकत में बदल सकता है। JSP को औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था और इसने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, जबकि उसके बांकीपुर उम्मीदवार को 5% से भी कम वोट मिले थे।

बीजेपी अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर

बीजेपी के लिए भी दांव उतने ही ऊंचे हैं। 2008 के परिसीमन के बाद जब से यह चुनाव क्षेत्र बना है, बांकीपुर पार्टी का गढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगातार पांच बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम (वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा) चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, जिससे परिवार को दशकों तक इस क्षेत्र में राजनीतिक पहचान मिली।

अप्रैल में सम्राट चौधरी के बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बनने के बाद से यह उपचुनाव पार्टी का पहला चुनावी टेस्ट भी है। पार्टी ने जमीनी नेता नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा और पूरे राज्य से एक हज़ार से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 40 स्टार प्रचारक तैनात किए। फिर भी, भाषणों और रैलियों के नीचे, कैंपेन दो बहुत अलग पॉलिटिकल मशीनों पर टिका रहा।

प्रोफेशनल टीम के साथ काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर

मुजफ़्फरपुर के रहने वाले रोहित पिछले तीन सालों से JSP की प्रोफेशनल टीम के साथ काम कर रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी ने अपने कैंपेन स्टाफ को छोटा कर दिया। हालांकि रोहित उन लगभग 100 कर्मचारियों में से थे जिन्हें फेलो के तौर पर रखा गया था। जिस दिन उपचुनाव की घोषणा हुई, उसी दिन उन्हें बांकीपुर भेजा गया।

रोहित को चार बूथ दिए गए। इसे अड्डा नाम दिया गया और यहां बूथ की स्ट्रैटेजी बनाई और मॉनिटर की जाती थी। रोहित कहते हैं कि एक भी रविवार की छुट्टी नहीं हुई। लगभग एक महीने तक टीम ने सुबह से देर रात तक काम किया। कैंपेन के आखिरी फेज में ज़्यादातर खाना पार्टी ऑफिस से आता था। उससे पहले कार्यकर्ताओं को जहां भी खाना मिलता, वे वहीं खा लेते थे। प्रशांत किशोर के प्रचार पर करीब 250 प्रोफेशनल्स ने काम किया। अलग-अलग टीमों ने महिला वोटर्स, जाति तक पहुंच और बूथ मैनेजमेंट को संभाला। रोहित कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती सपोर्टर्स ढूंढना नहीं थी। बाकला सपोर्टर्स को वर्कर्स में बदलना था।

पार्टी चाहती थी कि हर बूथ कमेटी में करीब 20 लोकल कार्यकर्ता हों। ज़्यादातर बूथ पर सिर्फ सात से दस ही इकट्ठा हो पाते थे। रोहित कहते हैं, “उनमें से कई दुकानदार जैसे आम लोग थे, पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं।” उनका मानना है कि इससे पार्टी की सबसे बड़ी संगठनात्मक परेशानी सामने आ गई। उसके पास समर्थक तो थे, लेकिन इतने लोग नहीं थे जो जमीन पर हफ्तों कैंपेन करने को तैयार हों।

प्रशांत किशोर हारे तो क्या होगा?

यह पूछे जाने पर कि नतीजों के बाद क्या होगा, रोहित कहते हैं कि अगर पार्टी हार जाती है तो उपचुनाव के लिए खास तौर पर जॉब पर रखे गए लोग शायद आगे काम न करें। अगर वह जीतती है, तो कुछ को भविष्य के उपचुनावों के लिए रखा जा सकता है। रोहित ने कहा कि हर कोई बस कुछ दिन का आराम चाहता है। लड़के थक गए हैं।

संगठन पर निर्भर बीजेपी

अगर JSP प्रोफेशनल्स पर निर्भर थी, तो बीजेपी दशकों में बने संगठन पर निर्भर थी। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा, “शायद ही कोई ज़िला होगा जहां से पार्टी के लोग नहीं आए हों। हर कोई बांकीपुर में है।” यह दावा तैनाती के पैमाने को दिखाता है। बीजेपी ने विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र के 420 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों पर बूथों के क्लस्टर की ज़िम्मेदारी दी। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण के दौरान इसने बूथ-लेवल पर लामबंदी को कोऑर्डिनेट करने के लिए बूथ सहायता केंद्र (बूथ हेल्प डेस्क) भी बनाए।

बीजेपी को शुरू से नेटवर्क नहीं बनाना पड़ा। इसने बस पहले से मौजूद एक को एक्टिवेट किया। राहुल पांडे जमीन पर तैनात लोगों में से थे। शुरुआत में उन्हें पार्टी की प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीम की मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था, बाद में उन्हें फील्डवर्क में भेज दिया गया। उनकी ज़िम्मेदारियों में पब्लिक मीटिंग आयोजित करना, घर-घर जाना और चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों के दौरान सीनियर नेताओं की मदद करना शामिल था।

क्या यह चुनाव पिछले चुनावों से ज़्यादा मुश्किल था?

राहुल कहते हैं कि हां। वे कहते हैं, “UGC मुद्दे पर मेरे समुदाय के लोगों में कुछ नाराज़गी थी। लेकिन कोई इंसान अपने ही परिवार से नाराज़ हो सकता है। वह और कहां जाएगा?” उनके मुताबिक, कैंपेन के दौरान लगभग एक हज़ार BJP कार्यकर्ताओं ने चुनाव क्षेत्र में डेरा डाला। पार्टी ने पटना के बाहर से आए कई लोगों के रहने और खाने का इंतज़ाम किया, जबकि दूसरों ने अपना इंतज़ाम खुद किया।

दो संगठन और एक टेस्ट

चुनाव पर्यवेक्षकों के लिए बांकीपुर दो संगठनात्मक मॉडल के बीच मुकाबला बन गया। JSP ने प्रोफेशनल्स, डेटा टीमों और बूथ साथियों द्वारा चलाए जा रहे एक कड़े मैनेजमेंट वाले कैंपेन को चलाने की कोशिश की। बीजेपी ने अपने लंबे समय से बने कैडर नेटवर्क और संगठनात्मक गहराई पर भरोसा किया। 30 जुलाई को हुए मतदान में 34.24% वोटिंग हुई, जो 2025 के विधानसभा चुनाव (41.45%) से कम है।

चुनाव के दिन दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप भी हुए। प्रशांत किशोर ने पुलिस पर अपने समर्थकों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि JSP नकली वोटर्स लेकर आई थी। श्री कृष्णापुरी इलाके में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद पुलिस ने दखल दिया। इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर का कहना है कि कम वोटिंग JSP के पक्ष में जाने की उम्मीद नहीं है।

पर्दे के पीछे लड़ी गई लड़ाई

सोमवार को नतीजे आने के साथ ही उपचुनाव ने बिहार की राजनीति के बारे में कुछ गहरी बातें पहले ही बता दी हैं। चुनाव जीतना सिर्फ भीड़ खींचने या भाषण देने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा संगठन बनाने के बारे में है जो हर दरवाज़ा खटखटा सके, हर बूथ को मैनेज कर सके और हर उस वोटर को मना सके जिसने फैसला नहीं किया है। बांकीपुर में वह लड़ाई स्टेज पर मौजूद नेताओं ने नहीं, बल्कि ज़मीन पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने लड़ी थी।

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