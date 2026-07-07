भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में अभिषेक कुमार को उतारा है। पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर नितिन नवीन ने जीत दर्ज की थी। वह अभी राज्यसभा सांसद हैं।

बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अभिषेक कुमार का मुकाबला जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता से होगा। अभिषेका कुमार कायस्थ समाज से आते हैं और वह बिहार में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे हैं।

अभिषेक कुमार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। पटना के बोरिंग रोड के रहने वाले अभिषेक कुमार ने बीजेपी में अपनी सियासी यात्रा मंडल अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, बाद में वह युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष पद तक पहुंचे। अब उन्हें बांकीपुर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है।

Bihar | BJP announced Abhishek Kumar as a candidate from Bankipur Assembly Constituency. pic.twitter.com/eh0pvIXLJI — ANI (@ANI) July 7, 2026

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प्रशांत किशोर ने अपनी चुनावी रणनीति में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले वह बड़ी-बड़ी रैलियों पर ज्यादा जोर देते थे, लेकिन अब वह बांकीपुर में लगातार जमीन पर सक्रिय हैं। बड़ी सभाओं की जगह अब छोटी-छोटी बैठकें और माइक्रो लेवल मीटिंग्स की जा रही हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।