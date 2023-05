महाराष्ट्र: बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक का नाम बदला, नई पहचान- वीर सावरकर सेतु, CM शिंदे का ऐलान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान करते हुए बांंद्रा-वर्सोवा सी लिंक का नाम बदल दिया है। अब से बांंद्रा-वर्सोवा सी लिंक को वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा।

Maharashtra CM Eknath Shinde: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

