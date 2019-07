महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बालासाहेब थोराट को नियुक्त किया गया है। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे चुके अशोक चव्हाण की जगह ली है। उनके साथ-साथ पांच कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष पद की दौड़ में हर्षवर्धन पाटिल का भी नाम था लेकिन आखिर में थोराट को ही मौका मिला। थोराट को पूर्व अध्यक्ष अशोक चव्हाण का भी समर्थन मिला। थोराट 2009 में अहमदनगर के संगमनेर से विधायक चुने गए थे।

ये हैं पांच कार्यकारी अध्यक्षः थोराट के साथ-साथ कांग्रेस ने पांच कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। इनमें डॉक्टर नितिन राउत, बासवराज एम पाटिल, विश्वजीत कदम, यशोमति चंद्रकांत ठाकुर और मुजफ्फर हुसैन शामिल हैं। कांग्रेस ने अलग-अलग वर्गों और इलाकों को ध्यान में रखकर ये नियुक्तियां की हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके।

Senior Congress leader Balasaheb Thorat appointed new president of the Maharashtra unit of Congress party, replacing Ashok Chavan pic.twitter.com/5AQsqE0hGE

