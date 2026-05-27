उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बकरीद से ठीक पहले पुरानी बकरा मंडी को बंद कर दिया। वाराणसी नगर निगम ने भीड़भाड़ और खराब स्वच्छता की शिकायतों का हवाला देते हुए दशकों पुराने बेनिया बाग बकरी बाजार को बंद कर दिया है। इस कदम से व्यापारियों में नाराजगी है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अधिकारियों पर त्योहार के समय बिना किसी सूचना के कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

‘बकरा मंडी’ के नाम से मशहूर यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और प्रसिद्ध पशु बाजारों में से एक है जो लगभग चार दशकों से चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित यह बाजार आमतौर पर त्योहार से लगभग एक सप्ताह पहले खुलता है जहां गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ और जौनपुर जैसे जिलों से व्यापारी आते हैं।

नगर निगम ने बाजार के संचालन की अनुमति दी थी लेकिन बाद में रद्द कर दिया

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, बाजार के संचालन के लिए पहले अनुमति दी गई थी लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। वाराणसी नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित शिकायतें मिलने के बाद नगर निगम ने बेनिया बाग बाजार की अनुमति रद्द कर दी।” उन्होंने आगे कहा कि शिकायतों के जवाब में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

बिक्री शुरू होने के चार दिन बाद अधिकारियों ने 6000 वर्ग फुट के परिसर को सील कर दिया और संकेत दिया कि बाजार को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, व्यापारियों ने कहा कि उन्हें बंद के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी और आरोप लगाया कि अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें केवल 30 मिनट के भीतर परिसर खाली करने का आदेश दिया।

व्यापारियों को तीन दिनों के भीतर बाजार खाली करने का निर्देश जारी किया गया था

स्मार्ट सिटी (वाराणसी) के जनसंपर्क अधिकारी, शाकंभरी नंदन सोनथलिया ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि शुक्रवार को अनुमति रद्द कर दी गई थी और व्यापारियों को तीन दिनों के भीतर बाजार खाली करने का निर्देश जारी किया गया था। बाजार बेनिया बाग क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क के एक हिस्से से संचालित हो रहा था। जब दुकानदारों और पशु व्यापारियों ने बाजार खाली नहीं किया तो अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन और पुलिस की टीमों ने सोमवार को इलाके को खाली कराया और अंततः साइट को बंद करने के लिए सख्त प्रवर्तन उपायों का सहारा लिया।

इस कार्रवाई से व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। ईद से एक दिन पहले व्यापारी इस बात को लेकर भी अनिश्चित हैं कि वे अब पशुओं की खरीद-बिक्री कहां करेंगे। कई व्यापारियों ने कहा कि इस अचानक उठाए गए कदम से भारी वित्तीय नुकसान का खतरा है, खासकर उन छोटे व्यापारियों को जो दूर-दराज़ के जिलों से आए थे। एक व्यापारी ने कहा कि उसके पास अपनी बकरियों को वापस घर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहींक्योंकि वाराणसी में कोई भी अन्य बाजार अब उन्हें त्योहार से पहले पशु बेचने की अनुमति नहीं देगा।

बकरीद से पहले मुंबई की एक सोसायटी में विवाद

मुंबई में बकरीद से पहले एक सोसायटी में तनाव का माहौल बन गया और हिंसा भी हुई। तनाव की वजह यह है कि बकरीद से पहले सोसायटी में बकरियों को रखने के लिए शेड बनाया गया था लेकिन सोसायटी के लोगों और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें