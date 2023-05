Madhya Pradesh: जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में की तोड़फोड़, एसपी बोले- जांच जारी

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की (Source- Representational Image/ Indian Express)

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में कांग्रेस के कार्यालय में कथित रूप से तोड़फोड़ की। पुलिस अधीक्षक (जबलपुर) टीके विद्यार्थी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और स्थानीय कांग्रेस नेता राजकिशोर पटेल द्वारा नामित आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीमों को भेजा गया था। दरअसल, कांग्रेस ने मंगलवार (2 मई, 2023) को कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बेंगलुरु में अपना घोषणापत्र जारी किया था। पार्टी के मैनिफेस्टो में समाज में हिंसा फैलाने वाले समूहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गयी है, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर पीएफआई जैसे समूह।

