Bagheswar Dham Sarkar: क्या रुकेगा धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम? कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र

धीरेंद्र शास्त्री का 18 और 19 मार्च को मुंबई में कार्यक्रम है। इसी के विरोध में नाना पटोले ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र महाराज (फोटो सोर्स: फेसबुक)

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde) को पत्र लिखा है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री (Bageshwar Dham Chief Dhirendra Shastri) को मुंबई में कार्यक्रम की इजाजत ना देने की मांग की है। 18 और 19 मार्च को मुंबई में धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम है और इसी के विरोध में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले (State Congress President Nana Patole) ने सीएम को पत्र लिखा है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पत्र में लिखा है कि महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव राज्य है और अंध विश्वास फैलाने वालों के लिए इस राज्य में कोई जगह नहीं है। उन्होंने लिखा, “कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने जगतगुरु संत तुकाराम महाराज का अपमान कर वरकरी समाज का अपमान किया है। वरकरी समाज के लाखों लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है। संत तुकाराम का अपमान करने वाले के कार्यक्रम को इजाजत देने का मतलब अंधविश्वास को बढ़ावा देना होगा। इस लिए बागेश्वर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।” बता दें कि मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम है। हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि वरकरी समाज के लोग धीरेंद्र शास्त्री के दिए बयान से आहत हैं। दरअसल शास्त्री ने एक बार कह दिया था कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज मारती हैं। उनके बयान पर काफी हंगामा मचा। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने बाद में अपने शब्द वापस ले लिए और माफी मांग ली थी। Also Read Baba Bageshwar: धीरेंद्र शास्त्री को नागपुर पुलिस से क्लीन चिट, कहा- अंधविश्वास फैलाने का सबूत नहीं मिला हालांकि बीजेपी ने बागेश्वर धाम का स्वागत किया है और कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया है। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, “कांग्रेस नेताओं को हिंदू समाज और साधु तब याद आते हैं जब चुनाव पास होते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद इनकी नौटंकी खत्म हो जाती है। अध्ययन के आधार पर अगर विरोध हो तो उसपर चर्चा की जा सकती है। केवल हिंदु साधु के नाम पर कांग्रेस जो विरोध कर रही है, वह दर्शाता है कि वह हिंदू विरोधी हैं।” बता दें कि इसके पहले धीरेंद्र शास्त्री ने रायपुर में दरबार लगाया था, जो काफी विवादों में रहा था। बाबा ने कुछ पत्रकारों को आमंत्रित किया और अपना चमत्कार दिखाया। बाबा ने कहा कि उनके ऊपर बालाजी की कृपा है और उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।

