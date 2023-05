Bageshwar Dham Sarkar: बागेश्वर बाबा डरपोक, माफी मांगने के लिए भेज रहा अपने आदमी- तेज प्रताप

Bageshwar Dham Patna Program: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 13 मई से 17 मई तक पंटना के नौबतपुर के तरेत पाली गांव में हनमुंत कथा करने जा रहे हैं।

Bageshwar Dham के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर तेज प्रताप ने हमला बोला है (Image- Twitter)

Bageshwar Dham Sarkar: बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा माफी मांगने के लिए दस दिन से अपने आदमियों को उनके पास भेज रहा है, वो डरपोक है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पटना में होने वाले कार्यक्रम पर बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, “बागेश्वर बाबा माफी मांगने के लिए रोज अपने आदमी को भेज रहा है। दस दिन से भेज रहा है। बागेश्वर बाबा डरपोक है। देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। वो हिंदू-मुसलमान को लड़ा रहा है। ये बाबा लोग देश को तोड़ने वाला माहौल बना रहे हैं। ये लोग देश को तोड़ने के लिए आए हैं, देश को जोड़ने के लिए नहीं आए हैं।” पटना में कब है बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम? – पटना में आने वाली 13 मई से 17 मई के बीच धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पांच दिवसीय कार्यक्रम तय है। यह कार्यक्रम शाम के चार बजे से सात बजे तक हुआ करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा। यह वही दिन है जिस दिन धीरेंद्र शास्त्री किसी को भी बुला सकते हैं।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram