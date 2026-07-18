बद्रीनाथ धाम में थाली भेंट के ज़रिए जमा किए गए कैश और चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है। पुलिस ने एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जो इस मामले में शामिल दूसरा आरोपी है। पुलिस के मुताबिक एक शिकायत के बाद बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। शुरुआती जांच के दौरान और मौजूद सबूतों के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी प्रमोद नौटियाल को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया। वह अभी न्यायिक हिरासत में है।

CCTV फुटेज का पुलिस ने किया विश्लेषण

पुलिस ने कहा कि SIT ने कई तारीखों में थाली भेंट काउंटिंग रूम से CCTV फुटेज का विस्तृत विश्लेषण किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने एक बयान में कहा, “जांच में पता चला कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी (BKTC) के एक परमानेंट कर्मचारी और उस समय के मंदिर अधिकारी और चढ़ावे की थाली गिनने के प्रक्रिया के इंचार्ज राजेंद्र चौहान ने कथित तौर पर प्रमोद नौटियाल के साथ मिलकर काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान मिले कैश और दूसरे चढ़ावे के कुछ हिस्से की हेराफेरी की।”

22, 25 और 29 जून के CCTV फुटेज में कथित तौर पर राजेंद्र चौहान कई बार 500 रुपये के नोटों के बंडल, दान की चीजें और ज्वेलरी अपनी जेब में रखते हुए दिखा। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और इकट्ठा किए गए दूसरे सबूतों के आधार पर BNS की धारा 61(2)(a) को केस में जोड़ा गया और राजेंद्र चौहान की पहचान सह-आरोपी के तौर पर हुई।

पुलिस ने कैसे किया खुलासा?

पुलिस की एक टीम 17 जुलाई को राजेंद्र चौहान को ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमोद नौटियाल को तब गिरफ्तार किया गया जब जांच में पता चला कि उसने अलग-अलग समय पर काउंटिंग रूम से 500 रुपये के नोट, सोने और चांदी के सिक्कों वाले पैकेट, एक शालिग्राम पत्थर और केसर का एक पैकेट निकालकर गैर-कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। BKTC ने पहले नौटियाल को सस्पेंड करके डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था।

कमेटी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रमोद नौटियाल को 3 जुलाई को एक कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जब उनके आधिकारिक कामों में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे।

यह भी पढ़ें: 20-30 करोड़ की असली, बाकी नकली? वैष्णो देवी मंदिर के 500 करोड़ के चांदी चढ़ावे पर जवाब तलाश रही जांच

करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास पर बने मंदिरों में वित्तीय अनियमितताओं की परतें अब सिलसिलेवार खुलने लगी हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम के बाद जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर में चांदी के चढ़ावे में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप लगे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें