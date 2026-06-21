BMW Car Accident News: मुंबई-वडोदरा राजमार्ग पर बदलापुर में तेज रफ्तार से आ रही एक कन्वर्टिबल बीएमडब्ल्यू कार डिवाइडर से टकरा गई। कार का बोनट नीचे किया गया था। भीषण कार हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा रविवार सुबह तड़के हुआ था, सड़क से उछलकर दूर जा गिरी कार के परखच्चे उड़ गए।

हादसे के मृतकों में बांद्रा की एक लड़की भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना तब घटी जब तीनों रविवार को 24 वर्षीय योगेश नेगी का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। कार के डैशबोर्ड का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्पीडोमीटर 251 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दिख रहा था। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या सच में यह वीडियो उसी हादसाग्रस्त कार का है या नहीं।

बर्थडे मना कर लौट रहे थे तीनों कार सवार

इस हादसे को लेकर बदलापुर पश्चिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक किशोर शिंदे ने बताया कि यह घटना तड़के करीब 3 बजे घटी हुई थी। योगेश नेगी, अंगद गिल और रेबेका जैकब सभी योगेश का जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे और तभी उन्होंने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। कार हवा में कई बार पलटी खाने के बाद जमीन पर गिर गई।

योगेश नेगी और रेबेका जैकब की चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि अंगद गिल को कल्याण के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि नेगी और गिल बदलापुर के निवासी हैं, जबकि जैकब बांद्रा में रहती थीं।

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

पुलिस अधिकारी किशोर शिंदे ने कहा, “यह स्पष्ट नहीं है कि गाड़ी कौन चला रहा था। हमें पता चला है कि नेगी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कार का स्पीडोमीटर एक जगह 251 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया था। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह वीडियो कार दुर्घटना से कुछ ही समय पहले बनाया गया था,”

उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास तीनों आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनके परिवार सदमे में हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस सड़क पर दुर्घटना हुई वह निर्माणाधीन थी और वहां कोई स्ट्रीट लैंप नहीं थे। अधिकारी ने आगे कहा कि सड़क को आम जनता के लिए नहीं खोला गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे लेकर एक कानून बनाने को कहा। साथ वे पैदल चलने वालों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, उसकी सीमा तय करने और उसके रखरखाव के लिए नगर निकायों और स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी को मान्यता दें। पढ़िए पूरी खबर…