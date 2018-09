पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मुसलमानों को लेकर कहा कि वे इसलिए खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वो जिहादी हैं। टाइम्स नाऊ चैनल पर हिंदू इक्स्ट्रीमिजम डिबेट के दौरान ऐंकर ने कहा कि, “एक व्यक्ति जिसका विवादित बयान देने का इतिहास रहा है, उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यह एक फैक्ट है। एक मैगजीन में यह बताया गया कि 29 दिसंबर 2013 को बलरामपुर में एक सभा में वे कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादियों को अपना संरक्षक मानते हैं। हिंदुओं को एकजूट होना चाहिए। इसक साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात की। कैराना, लव जिहाद सहित कई मुद्दों को उठाया।” इस पर बाबुल सुप्रियों ने कहा कि आप हमें ऐसा कोई बयान बताएं जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा। उनके पास नेतृत्व की क्षमता है। उसके उपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप अपने बच्चे को अपना व्यवसाय चलाने के लिए देते हैं, क्योंकि आप उन्हें जिम्मेवार बनाने चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो उनके सीएम पोस्ट के अनुसार नहीं है।”

The Muslims are feeling insecure because they know they are jihadi elements, they are Rohingyas staying in the slums, says @SuPriyoBabul, Union Minister, in conversation with @RShivshankar #HinduExtremismDebate pic.twitter.com/0AELAKFNiz

— TIMES NOW (@TimesNow) September 8, 2018