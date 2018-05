महिला सुरक्षा पर केंद्रीय मंत्री बोले- हाथों में तलवार थाम लें महिलाएं, मां काली ने भी थामा था

केन्द्रीय मंत्री और आसनसोल से विधायक बाबुल सुप्रियो ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ‘महिलाओं को अपने परिवारों की रक्षा के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ हाथ में तलवार थाम लेनी चाहिए। देवी काली ने भी अपने हाथों में तलवार थामी थी, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं किसी को भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं नारी शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं।’ केन्द्रीय मंत्री ने ये बातें बर्धवान जिले में हुए एक कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए कहीं।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में 14 मई को पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके चलते राज्य में चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान ही बाबुल सुप्रियो ने नारी सुरक्षा के मुद्दे पर बयान दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि पंचायत चुनावों के दौरान राज्यभर में करीब 71500 सुरक्षाबलों की तैनाती की जाएगी। जिनमें से 500 इंस्पेक्टर रैंक के और 10,000 सब-इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे। इनके साथ-साथ 80,000 के करीब सिविक वॉलन्टियर भी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले ही पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले में सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई थी। जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।

Women should hold sword in their hands to protect their family from anti-social elements. Goddess Kali holds sword in her hand but never used it. I am not trying to instigate,I am talking about ‘nari-shakti’:Union Min Babul Supriyo on women safety in west Burdwan district y’day pic.twitter.com/SOyb3QlphX

— ANI (@ANI) May 10, 2018