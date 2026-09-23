UP News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के शंभूपुर में एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी-बेटे और पूजा करा रहे पुजारियों की हत्या कर दी। अहरौला थानाक्षेत्र के तहत गहजी गांव में हुए इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घंटों चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और ATS ने आरोपी का एनकाउंटर कर दिया।

तीन लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी अपने तीन मासूम बच्चों को लेकर घर के एक कमरे में बंद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही DIG सुनील कुमार सिंह, एसएसपी डॉ. अनिल कुमार और छह थानों की पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मकान को चारों तरफ से घेर लिया।

बच्चों को बनाया ढाल और घंटों चला हाई ड्रामा

जानकारी के मुताबिक, कमरे के अंदर आठ वर्षीय बेटे शौर्य, नौ वर्षीय बेटी परी और छह माह की दूधमुही बच्ची भी मौजूद थी। बच्चों की जान जोखिम में न पड़े, इसको लेकर ही यूपी पुलिस ने ज्यादा सतर्कता बरती और आरोपी से लगातार दरवाजा खोलने की अपील करते रहे।

रात लगभग 10 बजे तक आरोपी कमरे से बाहर नहीं निकला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस और एटीएस की टीम लगातार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की रणनीति पर काम कर रही थी।

ATS से मुठभेड़ में आरोपी की मौत

देर रात करीब 12:55 बजे एटीएस और पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में हत्यारोपी अरविंद सिंह को कई गोलियां लगीं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने कमरे में बंद तीनों बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस वारदात में कुल चार लोगों की मौत के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।

पूजा-पाठ को लेकर घर में पहले से चल रहा था विवाद

स्थानीय निवासियों के अनुसार, शंभूपुर गहजी गांव निवासी अरविंद सिंह की मां शमला देवी और पत्नी बबीता घर में सुख-शांति के लिए पूजा कराना चाहती थीं लेकिन अरविंद इस पूजा का लगातार विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से घर में विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

इसी बीच अरविंद किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। मौका पाकर उसकी पत्नी बबीता ने घर में पांच दिवसीय पूजा शुरू करवा दी। मंगलवार को पूजा का चौथा दिन था और शाम करीब छह बजे अरविंद अचानक घर लौट आया।

आधार कार्ड मांगने और वीडियो बनाने पर भड़का आरोपी

घर पहुंचते ही पूजा-पाठ होता देख अरविंद आपे से बाहर हो गया। वह पूजा करा रहे 60 वर्षीय महेंद्र पाठक, 50 वर्षीय अखिलेश मिश्रा और उनके 20 वर्षीय पुत्र हिमांशु मिश्रा को अपशब्द कहने लगा। पत्नी बबीता और मां शमला देवी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना।

अरविंद पुरोहितों को ढोंगी बताते हुए उनसे पहचान के लिए आधार कार्ड मांगने लगा। पुरोहितों ने इसका विरोध किया और अरविंद को भला-बुरा कहा। आरोप है कि इसके बाद अरविंद अपनी पत्नी बबीता के साथ मारपीट करने लगा।

लाइसेंसी रिवाल्वर से की ताबड़तोड़ फायरिंग

जब अरविंद अपनी पत्नी को पीट रहा था, तब पूजा करा रहे पुरोहितों ने अपने मोबाइल फोन से इस पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मोबाइल से वीडियो बनता देख अरविंद का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और वह घर के अंदर रखी अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल लाया।

अरविंद ने सबसे पहले अपनी पत्नी बबीता को गोली मारी। इसके बाद उसने बीच-बचाव कर रहे पुरोहित महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा को भी बेहद करीब से गोली मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

कई लोगों ने भागकर बचाई जान

अरविंद किसी और पर गोली चला पाता, उससे पहले अखिलेश मिश्रा का 20 वर्षीय पुत्र हिमांशु शोर मचाते हुए घर से बाहर की ओर भाग निकला। हिमांशु की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके की तरफ दौड़ पड़े। इसी दौरान पूजा में बैठी अरविंद की 22 वर्षीय भतीजी वर्षा सिंह, 17 वर्षीय रिया और उसकी मां शमला देवी भी मौका पाकर सुरक्षित बाहर निकल गईं।

फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद आरोपी अपने बच्चों को कमरे में बंद कर वहीं छिप गया था। बाद में लंबा ड्रामा चला और ATS एनकाउंटर में आरोपी मारा गया।

उत्तर प्रदेश ATS ने एक नक्सली कमांडर को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि झारखंड के बैन संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) का नक्सल लीडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता रविवार सुबह वाराणसी में उत्तर प्रदेश ATS के साथ एनकाउंटर में मारा गया। बृजेश पर 30 लाख रुपये का इनाम था। झारखंड पुलिस के IG (ऑपरेशंस) नरेंद्र सिंह ने बताया कि हमें IG (STF) से जानकारी मिली है कि बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह आज सुबह वाराणसी में एक एनकाउंटर में मारा गया। पढ़िए पूरी खबर…