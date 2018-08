समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह के बीच तनातनी की खबरें पिछले कई महीनों से लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर अमर सिंह और आजम खान के बीच टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। सीएनएन न्यूज़ 18 में अमर सिंह ने आजम खान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आजम खान उनको निर्वस्त्र करके उनकी पिटाई करवाना चाहते हैं और उनकी बेटियों के ऊपर तेजाब से हमला करवाना चाहते हैं।

अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बात करते हुए कहा, ‘समाजवादी पार्टी का नाम नमाजवादी पार्टी रहेगा, जब तक वहां आजम खान जैसे लोग रहेंगे। कल ही उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि अमर सिंह के बच्चे जवान हो रहे हैं, हमारी बेटियों के लिए ऐसा कहा है और इन जैसे लोगों को नंगा करके रास्ते पर मारना चाहिए और इनकी बेटियों पर तेजाब फेंकना चाहिए। आजम खान का ये बयान मैं यूट्यूब में और अपने फेसबुक पर लगाकर ये कहूंगा कि आजम खान की सांसद पत्नी और विधायक बेटा फले-फूले और सुरक्षित रहे। मैं इस तरह की बातें नहीं करता।’

#SettingTheAgenda — Azam Khan and his wife and son should grow. They can make Vishnu Mandir, Chandi Mandir, but one Azam Khan is enough for deteriorating this party: @AmarSinghTweets tells @awasthis #RamVsVishnu pic.twitter.com/BVQ7Wv4pnb

