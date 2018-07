समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मुस्लिमों से अपील की है कि अगर वे सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो दूध का धंधा न करें। राजस्थान के अलवर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर उन्होंने मुस्लिम समुदाय को यह सलाह दी। मंगलवार को उन्होंने बीजेपी नेता विनय कटियार के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कटियार ने कहा था कि गाय को छूने से पहले भी कई बार सोचना होगा।

आजम खान ने सभी मुसलमानों से अपील करते हुए कहा, ‘मैं आप सभी से विनती करता हूं कि जो कोई भी गाय को खरीदने-बेचने और डेयरी का बिजनेस करते हैं, वह अपनी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए इसे बंद कर दें। ऐसे वक्त में जहां नेता यह कह रहे हैं कि ‘गाय को छूने पर भी अंजाम भुगतना होगा’, सभी मुसलमानों को डेयरी के धंधे से दूरी बना लेनी चाहिए।’

My request to Muslims who are in dairy business and cow trading is to stop it for the safety of their upcoming generations, at a time when some politicians are heard saying "Gai ko chhune pe bhi anjaam bhugtna hoga" all Muslims should stay away from dairy business: Azam Khan,SP pic.twitter.com/JJGhhaBe1q

— ANI UP (@ANINewsUP) July 24, 2018