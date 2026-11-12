समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को गाजियाबाद जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान से मुलाकात की। आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजम खान को लगातार परेशान किया जा रहा है। जेल में बेसिक प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है।

शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान की गलती केवल यह है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए यूनिर्सिटी बनाई और दूसरा वह मुसलमान हैं। इसिलए उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। शिवपाल ने कहा कि आजम खान 10 बार के विधायक, चार बार मंत्री और दो बार सांसद रहने के बावजूद, जेल के बेसिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है।

यादन ने कहा कि हम भी विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं, फिर भी जेल में जाली लगाकर आजम खान से मुलाकात कराई गई। उनके परिवार को भी टारगेट किया जा रहा है। यादव ने कहा लेकिन हमें न्याय के लिए न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: Samajwadi Party leader and MLA Shivpal Yadav says, "… Azam Khan is facing continuous harassment through what I believe are false cases. His only fault is building a university for poor children. Despite serving as a minister four times and an… pic.twitter.com/lwbvZlq5HA — ANI (@ANI) November 12, 2026

सपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनके साथ हमारे रिश्ते बने रहेंगे। इसके साथ ही शिवपाल ने कगा कि उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा के खिलाफ हैं और राज्य में अगली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। इसका हमें भरोसा है।

अखिलेश यादव भी कर चुके मुलाकात

इससे पहले 22 अक्टूबर, 2026 को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर जेल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने आजम खान के घर जाकर उनकी पत्नी और बेटे से भी हालचाल जाना था।

रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खान के परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है, उन पर झूठे केस लगाए गए हैं। उन्होंने इतना साल जेल में बिताए हैं। सच तो यह है कि भाजपा को न तो शिक्षा की चिंता है, न ही उसके जुड़ी किसी चीज की। उन्हें यूनिवर्सिटी की कोई चिंता नहीं की, बल्कि जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर साजिश रची गई, शायद किसी और सरकार ने या कहें कि किसी दूसरी तानशाह सरकार ने धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी तबाई नहीं मचाई।

अखिलेश यादव ने कहा था कि फर्जी केस में इतनी ताकत नहीं की कैद रख सके, समय लग सकता है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इन झूठे आरोपों में सच को बंद रखने की ताकत नहीं होती। सच तो यह है कि आजम और सपा सामाजिक न्याय का राज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। करप्ट अधिकारी झूठ केस लगाने के लिए हथियार बनते हैं। हालांकि ये अधिकारी भी अब धीरे-धीरे दूर हो रहे हैं।

बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा था रि भाजपा का ज्ञान और शिक्षा के साथ बुनियादी तौर पर दुश्मनी वाला रिश्ता है, जो पूरी तरह से बेमेल है। भाजपा के लोग इस मामले में (शिक्षा) असल में जीरो हैं, ऐसे में वे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ हाथ मिला लेते हैं, जैसा कि हाल ही में वे वोट चोरी करते हुए पकड़े गए।

अखिलेश का दलित प्रेम, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठबंधन, यूपी चुनाव में कहां खड़ी मायावती की बसपा?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अब से कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों की सबसे पहली नजर दलित वोट बैंक पर है। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी 15 नवंबर को आगरा में दलित महापंचायत आयोजित करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस महापंचायत में शामिल होकर पश्चिमी यूपी में चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। पढ़ें पूरी खबर।