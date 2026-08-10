UP News: प्रयागराज के दरियाबाद मोहल्ले में पार्क की जमीन और उससे सटी 20 फीट चौड़ी सड़क पर कब्जे का मामला 20 सालों के बाद फिर से सुर्खियों में आया है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद डीएम ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। इस एसआईटी टीम में एडीएम सिटी सत्यम कुमार मिश्र, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव विनीत कुमार सिंह और डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य का नाम शामिल है।

अब पूरे मामले की बात की जाए तो यह साल 2006 का है। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और आजम खान नगर विकास मंत्री थे। तीन दिनों की सार्वजनिक छुट्टी के दौरान माफिया अतीक अहमद के करीबी लोगों ने पार्क की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, आसपास रहने वाले लोगों ने इसका सख्ती से विरोध किया। इतना ही नहीं अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन आजम खान ने अधिकारियों से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा।

मुख्यमंत्री के पास पहुंचा मामला

कुछ ही वक्त पहले यह मामला सीएम योगी के पास में पहुंचा। लोगों ने शिकायत की थी कि पार्क में बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग टहलते थे। मुख्यमंत्री से मांग की गई कि जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हाई लेवल जांच का आदेश दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर पीडीए के सचिव ने जांच शुरू की। इसमें सदर तहसील और नगर निगम से राजस्व अभिलेख मांगे गए हैं।

ऐसा भी माना जा रहा है कि जल्द ही पार्क पर अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस जमीन की कीमत करीब चार करोड़ रुपये है। जिन लोगों की ओर से जमीन पर कब्जा किया गया है, वह समाजवादी पार्टी के नेता के करीबी हैं। आजम खान अभी अलग-अलग मामलों में जेल में बंद है।

यह भी पढ़ें: जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, कमिश्नर ने रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर लगाई रोक



जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर 38 भवनों को ध्वस्त किया जाना था। हालांकि मुरादाबाद मंडल आयुक्त के आदेश पर अब बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने डीएम रामपुर के आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अगले आदेश तक जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को नहीं गिराया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…