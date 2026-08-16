अयोध्या के राम मंदिर में पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान पुजारी पारंपरिक पीले वस्त्र पहनेंगे। नई व्यवस्था वैष्णव और रामानंदाचार्य परंपरा पर आधारित है, इसका मकसद पूजा में अनुशासन और एकरूपता लाना है।

अयोध्या के राम मंदिर में सेवा करने वाले पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसके तहत सभी पुजारियों को प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करते समय पारंपरिक पीले रंग के कपड़े पहनने होंगे। इस व्यवस्था को शनिवार से लागू किया गया है।

अब मंदिर के सभी पुजारी एक जैसे पारंपरिक कपड़ों में नजर आएंगे।

मंदिर न्यास की धार्मिक समिति की सदस्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने बताया कि इस पोशाक को रामानंदी परंपरा के हिसाब से तय किया गया है।

रामानंदाचार्य परंपरा के हिसाब से पहन रहे कपड़े

नए दिशा-निर्देशों के तहत, दैनिक पूजा, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुजारी वैष्णव परंपराओं और मंदिर में पालन की जाने वाली रामानंदाचार्य परंपरा के हिसाब से बिना सिले पीले उत्तरीय वस्त्र (ऊपरी वस्त्र) पहन रहे हैं।

मिथिलेश नंदिनी शरण ने बताया कि हल्का पीला रंग भगवान राम को प्रिय माना जाता है, इसलिए इस रंग को परिधान के लिए चुना गया है।

बाल या दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं

मिथिलेश नंदिनी शरण ने बताया कि पुजारियों को थोड़ा सा भी बढ़े हुए बाल या दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही रामानंदी परंपरा के तिलक को लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

धार्मिक समिति के सदस्य महंत राजकुमार दास ने बताया कि कपड़ों की पवित्रता और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए रेशमी परिधान का चयन किया गया है। समिति ने कहा कि एक समान वेशभूषा से भगवान रामलला की पूजा-अर्चना और सेवा व्यवस्था में अनुशासन, एकरूपता और धार्मिक गरिमा बढ़ेगी।

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