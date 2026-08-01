Ayodhya University Bomb Making Paper: उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां के अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पास से बम बनाने की प्रक्रिया वाली एक हस्तलिखित पर्ची मिली है। इसके अलावा उस पर्ची पर लिखा है, बड़ा धमाका, हॉलैंड हॉल। पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया गया है।

इंडिया टुडे और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि छात्र के पास से जो बम बनाने की प्रक्रिया वाली पर्ची मिली है। इसके साथ ही कई रासायनिक सूत्र और उनके चित्र भी बने हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया है।

कैसे लिखी बम बनाने की प्रक्रिया

छात्र ने पुलिस को बताया कि वह रात्रि ड्यूटी के दौरान अपने लैपटॉप पर एक फिल्म देख रहा था। फिल्म में बम बनाने की विधि सिखाई जा रही थी। उसने उस विधि को पर्ची पर लिख लिया था। इसी बीच, पुलिस की जांच में पता चला कि पर्ची में बम बनाने की विधियों, विस्फोटक उपकरणों की संरचना, उनके आकार और तीव्रता के बारे में काफी गहन शोध के नोट्स मौजूद हैं।

फिलहाल, छात्र को अयोध्या पुलिस लाइंस ले जाया गया। वहां एसओजी, एसटीएफ, स्पेशल ब्रांच और आईबी के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं।

प्रथम वर्ष का छात्र है सरफराज

बलरामपुर निवासी सरफराज अयोध्या के राजऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन (पैरामेडिकल) के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। उनके पिता का देहांत हो चुका है। सरफराज मेडिकल कॉलेज के पास स्थित एक छात्रावास में रहते हैं। सरफराज की एक्स-रे लैब में ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक है। शुक्रवार की रात (31 जुलाई) को अभिषेक और सुभाष भी सरफराज के साथ ड्यूटी पर थे। सुबह 8 बजे उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद सफाई कर्मचारी लैब की सफाई करने आए।

सफाई के दौरान ही वहां उन्हें एक पर्ची मिली। उसने सुबह ड्यूटी पर आए कर्मचारियों को पर्ची दे दी। कर्मचारियों ने देखा कि पर्ची में बम बनाने की विधियां, रासायनिक सूत्र, बड़े विस्फोट और उनकी प्रतिक्रियाओं से संबंधित जानकारी थी। इसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी।

पुलिस ने दिखाई सख्ती

मौके पर पहुंची पुलिस को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पर्ची और बरामद सामग्री सौंप दी। इसके बाद दर्शन नगर चौकी के प्रभारी बृजभूषण पाठक ने सरफराज को फोन किया और उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस लाइन ले जाया गया। वहां एसओजी, एसटीएफ, स्पेशल ब्रांच और आईबी के अधिकारियों ने सरफराज से पूछताछ की।

सरफराज ने कहा, ”शुक्रवार की रात मुझे नींद नहीं आई। इसीलिए मैं अपने लैपटॉप पर ‘भगत सिंह’ फिल्म देख रहा था। उसमें बम बनाने का तरीका दिखाया गया है। मैंने भी वही तरीका सीखने की कोशिश की लेकिन तब तक मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। उसके बाद वह कागज इन लोगों के हाथ लग गया।”

किन बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने सरफराज के साथ ड्यूटी पर तैनात अभिषेक को भी हिरासत में ले लिया है। तीसरा छात्र सुभाष सुल्तानपुर के अपने गांव के लिए रवाना हो गया। मामले की सूचना मिलते ही कई जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। छात्र से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सरफराज ने इतनी बड़ी हरकत क्यों की, क्या सच में उसने ऐसा करने का सोचा या ये केवल एक साधारण गलती ही है। पुलिस यह भी जानने की कोशिश में है कि उसने रासायनिक सूत्र और इस गलती से संबंधित शोध कहां से लिया? पुलिस का कहना है कि किसी भी निर्णय पर तभी पहुंचा जाएगा, जब सारी जांच पूरी हो जाएगी।

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