UP Vidhan Sabha Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगियों के बीच बातचीत मुश्किल भरी हो सकती है। सहयोगियों ने अपने पारंपरिक गढ़ों से बाहर की सीटों की मांग की है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से गठबंधन वाली पार्टियों के जिला-स्तर के नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने को कहा है।

लखनऊ दौरे के दूसरे दिन नवीन ने अपना दल (सोनेलाल), राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी जैसे सहयोगियों के नेताओं के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान, नवीन ने कथित तौर पर सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने और चुनाव के लिए खास सीटों पर दावे करने से बचने को कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सहयोगी मिलकर उन सीटों पर ध्यान दें जहां एनडीए 2022 में हार गई थी। सूत्रों के मुताबिक, नवीन ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत बाद में दिल्ली में होगी।

सूत्रों ने बताया कि रालोद के महासचिव (संगठन) त्रिलोक त्यागी ने बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया और बीजेपी नेताओं को बताया कि रालोद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने आधार से आगे बढ़कर संगठन का विस्तार किया है और राज्य के सभी 18 डिवीजनों में रैलियां और सार्वजनिक कार्यक्रम किए हैं, जिसमें पूर्वी और मध्य क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

रालोद ने पूर्वी यूपी में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मांगा

सूत्रों के मुताबिक, त्यागी ने बीजेपी प्रमुख को बताया कि रालोद अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में देवरिया, बस्ती, वाराणसी और सोनभद्र (सभी पूर्वी यूपी में) में बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम किए हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में रालोद ने पूर्वी यूपी में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मांगा।

सूत्रों के अनुसार, रालोद ने यह भी सुझाव दिया कि जिस भी सीट पर कोई पार्टी सामाजिक समीकरण और संगठन के लिहाज से मजबूत दिखे, 2027 में चुनाव लड़ने के लिए वह सीट उसी पार्टी को दी जानी चाहिए। रालोद ने राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर सहयोगी दलों के नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने का भी सुझाव दिया।

ओबीसी वोटों को एकजुट करने के लिए काम करना चाहिए

सुभासपा अध्यक्ष और यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी एनडीए सहयोगियों के बीच तालमेल को लेकर इसी तरह के सुझाव दिए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सुभासपा ने यह भी सुझाव दिया कि सभी सहयोगी दलों को ओबीसी वोटों को एकजुट करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

एक सूत्र ने कहा, “पार्टी ने सुझाव दिया कि अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और उनमें सभी सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जाए। इससे अलग-अलग जाति समूहों के वोटर एक साथ आएंगे।” सूत्रों ने बताया कि सुभासपा ने उन सीटों की शुरुआती लिस्ट दी है जिन पर वह आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहती है। पार्टी ने यह भी बताया कि उसने पिछले पांच से दस सालों में इन सीटों पर अपनी संगठनात्मक मौजूदगी मजबूत की है।

सुभासपा ने सपा के गढ़ वाली सीटों पर दावा पेश किया

सूत्रों ने बताया कि सुभासपा ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीटों पर अपना दावा पेश किया, जैसे आजमगढ़ जिले की कुछ सीटें, जहां बीजेपी पिछले चुनावों में कभी नहीं जीती है। सुभासपा ने अपनी प्रस्तावित रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों की लिस्ट भी दी और दिल्ली और लखनऊ के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से इन बैठकों में शामिल होने की अपील की।

निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने बैठक में अपनी मांग दोहराई कि उत्तर प्रदेश में निषादों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किया जाए और एससी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं, जैसा कि दिल्ली में इस समुदाय को मिलता है। मंत्री ने नवीन से अपील की कि वे केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे पर बात करें।

एनडीए सहयोगियों से बेहतर तालमेल बनाने को कहा- संजय निषाद

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने राज्य में एनडीए सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का सुझाव दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए नवीन ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। नवीन ने कहा, “चूंकि सभी एनडीए पार्टियों ने उत्तर प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ बनाने के लिए मिलकर काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा की भावना से काम किया है, इसलिए हमें भरोसा है कि 2027 के चुनावों में हम भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएंगे।” इससे पहले नवीन ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी मुलाकात की और 2027 के चुनावों के लिए उनसे सुझाव मांगे।

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