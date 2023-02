Avalanche in Gulmarg: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भूस्खलन, 2 विदेशी नागरिकों की मौत

घटना में मृतक दोनों नागरिक विदेशी हैं, जबकि 19 विदेशी नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है।

Gulmarg में भूस्खलन (ANI PHOTO)

जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग (Gulmarg in Jammu Kashmir) में ऊपरी इलाके में भारी भूस्खलन हो गई। भूस्खलन में कई नागरिक फंसे हैं, जिसमें से दो की मौत हो गई है। मृतक दोनों नागरिक विदेशी हैं, जबकि 19 विदेशी नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जैसे ही घटना की खबर है तुरंत प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया। अभी राहत बचाव कार्य जारी है। दरअसल यहां पर प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट (Ski Resort) में अफरवात चोटी हपथ खड्ड से टकरा गया, जिस कारण यह घटना हुई। दो लोगों की मौत जब यह घटना हुई, उस दौरान कुछ स्कियर स्कीइंग कर रहे थे। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं की गई है, उनकी शिनाख्त की जा रही है। एसएसपी बारामुला (SSP Baramulla) ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “गुलमर्ग में हिमस्खलन में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। जबकि 19 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। बचाव दल मौके पर है।” बता दें कि कश्मीर में बर्फबारी के कारण हवाई सेवाएं सोमवार को बाधित हो गई थी, लेकिन मंगलवार को यह फिर से बहाल कर दी गई। मंगलवार को मौसम साफ था, इस कारण हवाई सेवाएं बहाल की गई थी। आज सुबह कश्मीर में धूप निकली थी, जिस कारण बर्फ पिघली और यह घटना हुई। बता दें कि बर्फबारी (Snowfall) के कारण जम्मू-कश्मीर में अभी भी कई राज्य मार्ग बंद है जम्मू – श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद है। Also Read Jammu Kashmir: मजदूर के 3 बच्चों ने एकसाथ क्रैक किया सिविल एग्जाम, नहीं था मोबाइल, सीमित थीं किताबें, फिर भी किया कमाल जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद बता दें कि दो दिन पहले रामबन जिले में भूस्खलन हुआ था जिसके कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि जिले में चंदरकोट तथा बनिहाल के बीच मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले 270 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर सोमवार को यातायात बाधित हो गया है। अभी तक ये बंद है और प्रशासन इसे शुरू करने में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने दिशानिर्देश जारी कर लोगों से राजमार्ग पर यात्रा नहीं करने को कहा है। बता दें कि राजमार्ग बाधित होने से उस पर कई जगह सैंकड़ो वाहन फंस गए और सड़क पर से मलबा हटाया जा रहा है।

