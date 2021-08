ATS अफसरों पर टूट पड़े स्टेशन पार्किंग के कारिंदे, CCTV में कैद हुआ मंजर

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार और ATS अधिकारियों के बीच हाथापाई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ATS के अधिकारियों को घेरकर उन पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे लोग, स्टेशन की ही पार्किंग का ठेकेदार और उसके कर्मचारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को यह अधिकारी किसी काम से रतलाम के स्टेशन आए थे। पार्किंग में बाइक खड़ी करते समय कुछ विवाद हो गया। विवाद के बाद अधिकारी स्टेशन के अंदर चले गए। जब वह बाहर निकले तो घात लगाए बैठे पार्किंग स्टैंड के ठेकेदार ने हमला कर दिया।

इस घटना का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो के अनुसार दो एटीएस अधिकारियों पर हमला करने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचे थे। हमलावरों को देखते हुए एटीएस के एक अधिकारी ने अपनी पिस्टल निकाल ली लेकिन हमलावर पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद अधिकारियों ने वापस स्टेशन का रुख किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टैंड के ठेकेदार का नाम रवि मीणा है। स्टेशन के भीतर गए अधिकारी जब कुछ देर बाद पुलिस की टीम के साथ बाहर आए। तब तक रवि मीणा अपने साथियों के साथ जीआरपी थाने पहुंच चुका था।

Chaotic scenes were witnessed outside Ratlam station after a fight broke out between ATS and a parking contractor. The tiff, soon escalated into a physical fight, The men don’t back off even when one of the officers takes out his pistol and points it at them @ndtvindia @ndtv pic.twitter.com/E3rWLtgQaE

