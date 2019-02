पश्चिम बंगाल: भाजपा अध्यक्ष की कार पर पथराव, सात महीने में चौथी बार हुआ हमला

पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष की कार पर रविवार (24-02-2019) को कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। जिस वक्त भाजपा अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला किया गया उस वक्त वो कार में मौजूद नहीं थे। इस हमले में गाड़ी की खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत करते हुए कहा कि ‘कुछ अज्ञात हमलावरों ने सुबह मेरी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया। मैं उस वक्त हुगली जाने वाला था। गाड़ी की कांच इस हमले में टूट गई है। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है।’ दिलीप घोष ने दावा किया है कि हाल के महीने में उनपर कई बार हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि ‘मेरी गाड़ी और काफिले पर कई बार हमले हुए हैं। हमारी पार्टी के कई नेता भी इन हमलों में अब तक जख्मी हो चुके हैं। लेकिन हमलोग इससे डरे हुए नहीं है। हम इससे निपट कर बाहर आएंगे।’

बता दें कि इस घटना से तीन दिन पहले ही यहां मानवाधिकार से जुड़े संगठन की एक रैली पर कुछ लोगों ने हमला किया था। उस वक्त राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हमले का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया था। दरअसल उस वक्त Members of the Association for Protection of Democratic Rights यानी (APDR) के सदस्य यहां रैली निकाल रहे थे। लेकिन जनबाजार इलाके में कुछ लोगों के समूह ने रैली निकालने के दौरान उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की और उनसे हाथापाई की कोशिश भी कई गई थी।

पहले भी हो चुका है हमला: पिछले साल दिसंबर के महीने में दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया था। कूच बिहार जिले में हुए इस हमले को लेकर उस वक्त घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें दिख रहा था कि काले कपड़ों से खुद को ढके कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर डंडों से हमला किया था। इसी तरह सितंबर के महीने में भी ईस्ट मदिनापुर जिले में घोष की गाड़ी पर हमला किया गया था। इस हमले में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। अगस्त के महीने में बांकुरा जिले में उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था।

