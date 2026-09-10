राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बुधवार को पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में दो फ्लैटों की तलाशी ली। यह तलाशी रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले से संबंधित एक मामले के सिलसिले में की गई। तीन दिनों में एनआईए द्वारा इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में यह दूसरी तलाशी थी। एजेंसी ने 7 सितंबर को भी तलाशी ली थी, लेकिन उस समय फ्लैट बंद थे। बुधवार की कार्रवाई के दौरान एक महिला के पास से करीब 20 लाख रुपये नकद बरामद हुए। आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है।

सदर एसडीपीओ-1 मनोज कुमार ने बताया कि एनआईए रांची आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले से संबंधित सूचनाओं के आधार पर तलाशी अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज निवासी संदीप गुप्ता का संबंध तलाशी के दौरान परिसर से है। संदीप गुप्ता को एनआईए ने दिल्ली में हिरासत में लिया और तलाशी और सबूत जुटाने में सहयोग के लिए पटना लाया गया।

एनआईए रांची मामले के संबंध में सबूत जुटा रही है- अधिकारी

मनोज कुमार ने कहा, “छापेमारी अभी भी जारी है। एनआईए रांची मामले के संबंध में सबूत जुटा रही है। दो फ्लैटों की तलाशी ली जा रही है। एक फ्लैट सीधे संदीप गुप्ता से जुड़ा है, जबकि दूसरा एक कंपनी के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन उससे भी संदीप गुप्ता का संबंध है क्योंकि वह वहां रह रहे थे।” एनआईए की टीम में रांची टीम के अतिरिक्त एसपी अमरेंद्र तिवारी, तलाशी दल और सब-इंस्पेक्टर शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि चित्रगुप्त नगर के एसएचओ शंकर झा और उनकी टीम ने ऑपरेशन के दौरान एनआईए की सहायता की। पुलिस के मुताबिक 17 जून को रात करीब 12:30 बजे रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर दो लोगों ने कथित तौर पर पेट्रोल बम फेंके। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्धों को बम फेंकने से पहले कार्यालय के पास आते और भागते हुए देखा गया। इस घटना में किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है।

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झारखंड के रांची में अज्ञात शरारती तत्वों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। RSS दफ़्तर के बाहर पेट्रोल बम हमले के सिलसिले में गिरफ़्तार किए गए आरोपियों में से एक को रांची के सिटी पुलिस स्टेशन लाया गया। इस मामले में अब तक कुल तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। इस दौरान एक आरोपी ने भागने की कोशिश की जिसे पकड़ने की कोशिश में वह घायल हो गया। पढ़ें पूरी खबर