गुजरात में 14 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ हमला जारी है। वाघोडिया जिले के वडोदरा में रविवार को भीड़ ने यूपी-बिहार के करीब 15 लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि इनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 16 लोगों और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। लगातारी जारी हिंसा की वजह से बिहार-यूपी के लोग वापस लौट रहे हैं। लेकिन इस मामले पर राज्य के डीजीपी शिवानंद झा ने रविवार (7 अक्टूबर) कहा कि जो हिंदीभाषी गुजरात छोड़कर जा रहे हैं, वे त्योहर की वजह से ऐसा कर रहे हैं। झा ने गांधीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा, “त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। नवरात्री, दिवाली और फिर छठ है। इसलिए जो लोग यहां से जा रहे हैं, वे डर से नहीं, बल्कि त्योहार मनाने जा रहे हैं।”

शिवनांद झा ने कहा कि, “गैर-गुजरातियों के खिलाफ हिंसा के मामले में रविवार तक छह जिलों में 42 मामले दर्ज हो चुके हैं। 342 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मेहसाना है जहां 15 मामले दर्ज किए गए हैं और 89 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सबरकंठा में पुलिस ने 11 मामले दर्ज किए हैं और 95 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद ग्रामीण, गांधीनगर, अरावली और सुरेंद्र नगर भी हिंसा प्रभावित जिले हैं।”

Migrants from Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh leave for their villages from Ahmedabad after the alleged rape of a 14-month-old girl triggered revenge attacks against “non-Gujaratis”. (Source: Express video by Javed Raja)https://t.co/yAW7MgEESa pic.twitter.com/SPsSSCT3Hj

— The Indian Express (@IndianExpress) October 7, 2018