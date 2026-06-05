मणिपुर के कांगपोकपी जिले के कुकी-जो समुदाय के गांव पर शुक्रवार सुबह हमला हुआ है। इस हमले में दंपति सहित तीन लोग मारे गए हैं। हिंसा की इस ताजा घटना के बाद राज्य के पहाड़ी इलाकों में तनाव बढ़ गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह कांगपोकपी के लोइबोल खुल्लेन गांव पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और वहां से तीन शव मिले हैं। पुलिस ने बताया कि सात घरों में आग लगा दी गई थी।

जिले के कुकी-ज़ो समूहों ने मरने वालों की पहचान लेटखोंगम हाओकिप (34), उनकी पत्नी टिनमैरी हाओकिप (30) और जांगमिनलान हाओकिप (34) के रूप में की है। कुकी-ज़ो समूहों ने आरोप लगाया है कि इस हमले के लिए हथियारबंद नागा समूह जिम्मेदार हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। कुकी-ज़ो समूहों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है।

इस हमले से कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि कुकी समुदाय के 14 लोगों को नागा समूहों ने तीन हफ्ते से ज्यादा वक्त से बंधक बनाकर रखा था। इसके अलावा नागा समुदाय के छह पुरुषों को भी अगवा किया गया था और वे भी लापता हैं।

जातीय हिंसा से जूझ रहा मणिपुर

मणिपुर मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समूहों के बीच चल रही जातीय हिंसा से जूझ रहा है। इस हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं जबकि हजारों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। हिंसा के जारी रहने के बाद एन. बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।

बढ़ता जा रहा कुकी-नागा विवाद

13 मई 2026 को मणिपुर के कुकी और नागा समुदायों के बीच तनाव के चलते दोनों पक्षों के दर्जनों ग्रामीणों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया गया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।