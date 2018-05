जम्मू कश्मीर: पुलवामा में दो जगह आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता के घर को बनाया निशाना

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों द्वारा पुलवामा में दो अलग-अलग जगहों पर ग्रेनेड फेंकने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने बुधवार (30 मई) को पहला ग्रेनेड हमला सीआरपीएफ और पुलिस के ज्वाइंट चेकप्वाइंट पर किया। हालांकि इस हमले में आतंकियों को सफलता नहीं मिली और ग्रेनेड चेकप्वाइंट से दूर जाकर पास स्थित बगीचे में गिरा और वहीं ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अलावा दूसरा हमला पुलवामा के त्राल में किया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कुछ आतंकियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मोहम्मद अशरफ भट्ट के घर की तरफ हमला किया। आतंकियों ने अंडरबेल ग्रेनेड लॉन्चर से अशरफ भट्ट के निवासस्थान की तरफ हमला किया। हालांकि अभी तक इस हमले में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है।

वहीं आतंकियों द्वारा मंगलवार की रात में जम्मू कश्मीर के काकापोरा पुलिस स्टेशन पर भी ग्रेनेड से हमला करने की खबर सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों के हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की थी।

Jammu & Kashmir: Terrorists fired from an Underbarrel Grenade Launcher towards the residence of National Conference leader Mohd Ashraf Bhat in Pulwama's Tral. No loss of life or injury reported; More details awaited.

— ANI (@ANI) May 30, 2018