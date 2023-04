Atiq Ahmad: अरबों की मालिक है अतीक की पत्नी शाइस्ता, कई राज्यों में फैला है कारोबार

Shaista Parveen net Worth: अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम ही सबसे अधिक प्रोपर्टी है। यूपी से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक इसकी संपत्ति की जानकारी मिली है।

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन

उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। एसटीएफ ने इस मामले में उसके नामजद होने के बाद उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया है। अब इसके बारे में लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक शाइस्ता रियल एस्टेट की बड़ी कारोबारी है। कहा जा रहा है कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही उसका पूरा कारोबार संभाल रही थी। अब एसटीएफ को उसकी यूपी से लेकर दिल्ली और हरियाणा में संपत्ति की जानकारी मिली है। एसटीएफ जल्द करेगी कार्रवाई जानकारी के मुताबिक एसटीएफ शाइस्ती की सभी संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर रही है। इन कंपनियों में शाइस्ता के अलावा और कौन शामिल था इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही इन संपत्तियों को सील किया जा सकता है। शाइस्ता ने नाम सबसे अधिक संपत्ति प्रयागराज में है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में भी संपत्ति की जानकारी मिली है। बता दें कि अतीक अहमद ने 2019 में वाराणसी से चुनाव लड़ा था। अपने चुनावी हलफनामे में उसने 25 करोड़ की संपत्ति बताई थी। वहीं शासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अतीक की 1169 करोड़ की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चल चुका या उसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। Also Read Atiq Ahmed Lawyer: अतीक अहमद के वकील के घर के पास फेंका गया देसी बम- पुलिस इन संपत्तियों की मिली जानकारी एसटीएफ को जानकारी मिली है कि अतीक के नाम गुरुग्राम में फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई जा रही है। गुरुग्राम से ही संचालित मेसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। इसका पूरा काम शाइस्ता ही देखती थी। इसके अलावा प्रयागराज के बीरमपुर में सात सौ हेक्टेयर में फैली अलीना सिटी फेज-वन व फेज-टू, बख्शी मोढ़ा और दामूपुर में तीन सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली अहमद सिटी पर भी एसटीएफ की नजर है। इसके अलावा सैदपुर बख्शी गांव में असाद सिटी, सैदपुर आवासीय योजना, सैदपुर आवासीय योजना करेंहदा, लखनपुर आवासीय योजना और साईं विहार आवासीय योजना रावतपुर को भी अतीक की बताया जा रहा है। https://www.jansatta.com/blank.html

