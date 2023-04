Mayawati ने काटा अतीक की पत्नी का टिकट, बोलीं- उसके परिवार के किसी सदस्य को नहीं बनाएंगे उम्मीदवार

Mayawati ने सरकार से मांग की है कि नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाएं।

मायावती ने काटा अतीक अहमद का टिकट (ANI Image)

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य में नगर निकाय चुनावों की घोषणा का स्वागत किया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने EVM का जिक्र किए बिना बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर दी है। इस दौरान उन्होंने अतीक अहमद की पत्नी का टिकट काटने का भी ऐलान किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी न तो अतीक की पत्नी और न ही उनके परिवार को किसी अन्य को अपना उम्मीदवार बनाएगी। मायावती ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा कि प्रयागराज में पिछले दिनों उमेश पाल की हत्या को लेकर मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं और इस घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही व उसके फरार होने पर स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी न तो अतीक की पत्नी को और न ही उनके परिवार के अन्य किसी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। बीएसपी प्रमुख ने आगे कहा कि इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभरकर सामने आएंगे तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है अर्थात कानून का पूरा-पूरा सम्मान भी करती है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नगर निकाय चुनावों की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी सरकार और संबंधित अधिकारियों से अपील है कि वह चुनाव EVM से न कराकर बैलट पेपर से कराएं। BSP ने इन चुनावों को पूरी तैयार और दमदारी से लड़ेगी। https://www.jansatta.com/blank.html

