Atiq Ahmed: 17 साल बाद इंसाफ…अब जेल की सलाखों के पीछे आजीवन कैद रहेगा माफिया अतीक, 100 से ज्यादा दर्ज हैं आपराधिक मामले

Atique Ahmed News, Umesh Pal Kidnapping Case: 25 जनवरी साल 2005 को तत्कालीन बसपा विधायक राजूपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Atiq Ahmed, Umesh Pal Kidnapping Case: उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को आजीवान कारावास की सजा सुनाई। (फोटो सोर्स: PTI)

