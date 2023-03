अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, भाई अशरफ समेत 7 बरी, उमेश पाल अपहरण केस में MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला

जैसे ही अतीक को सजा सुनाई गई, कोर्ट में गहमा-गहमी तेज हो गई। कोर्ट में फांसी दो-फांसी दो के नारे भी लगाए गए।

अतीक अहमद को अदालत में पेश किया गया। (फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

