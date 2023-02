Assembly Elections 2023: नगालैंड और मेघालय के चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार, जानें किसे कहां से उतारा गया

पार्टी के नगालैंड प्रभारी नलीन कोहली ने बताया कि भाजपा ने जिन 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 11 सीटों पर पार्टी के वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है।

BJP Candidates For Nagaland And Meghalaya: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नगालैंड (Nagaland) और मेघालय (Megahalaya) विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों (Candidates) की घोषणा कर दी है। पार्टी नगालैंड में पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके तहत एनडीपीपी (NDPP) के खाते में 40 और भाजपा के खाते में 20 सीटें गई हैं। मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को चुनाव होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख सात फरवरी है। मतगणना दो मार्च को की जाएगी। दूसरी तरफ मेघालय में पार्टी राज्य की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नगालैंड इकाई के अध्यक्ष तेमजेन इम्ना अलॉन्ग और मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी (Ernest Mawrie)ने किया। नगालैंड में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी भाजपा पार्टी के नगालैंड प्रभारी नलीन कोहली ने बताया कि भाजपा ने जिन 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 11 सीटों पर पार्टी के वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। पार्टी ने एक मौजूदा विधायक का टिकट काटा है। उन्होंने बताया कि 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने चार उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया गया है जबकि पांच नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी और जे पी नड्डा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया था। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सीईसी के सभी सदस्य भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मेघालय (Megahalaya) विधानसभा चुनाव के लिए भी गुरुवार को अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा (Rituraj Sinha) और मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी (Urnest Mavari) ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सिन्हा ने कहा कि मेघालय में भाजपा पहली बार अपने बूते सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की अध्यक्षता में बुधवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक में इन नामों को अंतिम रूप दिया गया।

