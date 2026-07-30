असम विधानसभा ने राज्य के विरासत स्थलों के आसपास जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े कानून में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने “मूल निवासी” यानी Original Inhabitant की परिभाषा बदलते हुए नया संशोधन विधेयक पारित किया है। इससे पहले 2024 में भी ऐसा कानून बनाया गया था, लेकिन वह कभी लागू नहीं हो सका था। अब असम सरकार ने उसमें बदलाव कर नया प्रावधान लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

नए संशोधन के मुताबिक, किसी व्यक्ति को तभी “मूल निवासी” माना जाएगा, जब उसका परिवार 1 जनवरी 2006 तक लगातार तीन पीढ़ियों से उसी इलाके में रह रहा हो। कानून में यह भी साफ किया गया है कि एक पीढ़ी का मतलब लगातार 25 साल तक उस क्षेत्र में रहना होगा।

दरअसल, 2024 में बनाए गए कानून में कहा गया था कि 250 साल से अधिक पुराने विरासत स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन की खरीद-बिक्री केवल उन्हीं लोगों के बीच हो सकेगी, जिनके परिवार उस इलाके में कानून लागू होने से पहले तीन पीढ़ियों से रह रहे हों। लेकिन अब सरकार ने इस शर्त को बदलकर 1 जनवरी 2006 की निश्चित तारीख जोड़ दी है।

सरकार का कहना है कि यह नियम राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान और परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इसमें खास तौर पर बरपेटा सत्र, बटाद्रवा थान और माजुली के सत्रों जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र शामिल हैं, जो असम की नव-वैष्णव परंपरा के प्रमुख स्थल माने जाते हैं।

संशोधित कानून में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत यदि किसी संरक्षित विरासत क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना अधिकार के कब्जा करता है, तो संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर (जिला आयुक्त) को ऐसे लोगों को हटाने का अधिकार होगा।

सरकार ने कई समुदायों को इस कानून से छूट भी दी है

हालांकि, सरकार ने कई समुदायों को इस कानून से छूट भी दी है। अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), चाय बागान और आदिवासी समुदायों के अलावा कुछ स्थानीय जातीय समूहों को भी विशेष राहत मिलेगी। इनमें मोरान, मोटोक, चुटिया, कोच राजबोंगशी और अहोम समुदाय शामिल हैं। इसके अलावा सरकार समय-समय पर अन्य समुदायों को भी इस सूची में शामिल कर सकेगी।

विधानसभा में इस संशोधन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कानून पूरी तरह निष्पक्ष और सभी धर्मों के लिए समान है। उनके अनुसार, यदि किसी भी धर्म का 250 साल से अधिक पुराना धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थान है, तो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में यही नियम लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय के साथ भेदभाव करना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में वही लोग रहेंगे जिन्हें उस इलाके का मूल निवासी माना जाएगा, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम। उनका कहना था कि इस कदम का मकसद केवल असम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है, न कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना।

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