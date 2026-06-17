असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़ा एक मामला मंगलवार को चर्चा का विषय बन गया। जिले के एक सीमावर्ती गांव के रहने वाले युवक के अचानक गायब होने से इलाके में चिंता और तनाव का माहौल बन गया। हालांकि देर रात राहत भरी खबर आई, जब युवक को सुरक्षित भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया।

जानकारी के अनुसार, असम के कटीगोरा इलाके के रहने वाले रंजीत दास मंगलवार सुबह सीमा के पास स्थित जमीन पर घास लेने गए थे। यह इलाका अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब है और स्थानीय लोग अक्सर खेती-बाड़ी या दूसरे कामों के लिए यहां आते-जाते रहते हैं। लेकिन सुबह घर से निकलने के बाद रंजीत काफी देर तक वापस नहीं लौटे।

जब परिवार और गांव वालों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो चिंता बढ़ गई। स्थानीय लोगों का आरोप था कि सीमा पार से आए कुछ बांग्लादेशी लोगों ने रंजीत को अपने कब्जे में ले लिया। इस खबर के फैलते ही इलाके में हलचल बढ़ गई और लोग उनकी सुरक्षित वापसी की मांग करने लगे।

मामले की जानकारी मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सीमा पर तैनात अधिकारियों ने अपने बांग्लादेशी समकक्षों से संपर्क किया और युवक का पता लगाने की कोशिश की।

देर रात करीब 10 बजे स्थिति साफ हो गई, जब बांग्लादेश सीमा रक्षक बल ने रंजीत दास को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। इसके बाद उनके परिवार और गांव वालों ने राहत की सांस ली।

बताया जा रहा है कि रंजीत जिस इलाके में गए थे, वह भारतीय सीमा के भीतर स्थित ‘जीरो पॉइंट’ क्षेत्र है। यह सीमा बाड़ के आगे का हिस्सा है, जहां स्थानीय लोगों की आवाजाही होती रहती है। फिलहाल भारतीय एजेंसियां पूरे मामले की जानकारी जुटा रही हैं। वहीं, युवक की सुरक्षित वापसी के बाद क्षेत्र में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं।

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भारत और बांग्लादेश के बीच चार दिन तक चली महानिदेशक (डीजी) स्तर की बातचीत संपन्न हो गई है। इस वार्ता में भारत-बांग्लादेश सीमा पर होने वाली मौतों, अवैध घुसपैठ तथा अनजाने और जबरन सीमा पार करने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बीएसएफ ने यह जानकारी दी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी के नेतृत्व में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल इन वार्ताओं में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचा था। वहीं भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने किया।